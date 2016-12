Festival de film documentar dedicat drepturilor omului, la Constanţa

Festivalul de film documentar dedicat drepturilor omului, One World România, va avea loc, la sfârşitul acestei săptămâni, la Constanţa, evenimentul desfăşurându-se sub motto-ul „Alege să-ţi pese!\". Festivalul One World România va avea loc în zilele de 11 şi 12 noiembrie şi este realizat cu sprijinul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi al Fundaţiei Baylor Marea Neagră.

Potrivit organizatorilor, One World este un festival de film dedicat drepturilor omului, iniţiat de fostul preşedinte al Republicii Cehe, Vaclav Havel, în 1999. One World Prague a devenit cel mai mare festival de acest fel din Europa şi s-a extins în oraşe ca Bruxelles, Madrid, New York sau Kiev.

One World România a fost iniţiat în 2008, de Centrul Ceh din Bucureşti, iar ediţia din 2010 a fost organizată în parteneriat de nou fondata asociaţie One World România şi Centrul Ceh. „Festivalul, aflat sub patronajul fostului preşedinte Vaclav Havel, îşi propune să prezinte cât mai multe teme relevante prin filme de bună calitate, care să ajungă la cât mai mulţi tineri, iar astfel să ajute la crearea unei comunităţi active, ce îşi doreşte să cunoască şi să se implice în problemele cu care se confrunta ceilalţi, sub motto-ul: Alege să-ţi pese!\", se menţionează într-un comunicat al organizatorilor.

Printre documentarele ce vor fi prezentate în cele două zile ale festivalului se numără „Hair India\" (Raffaele Brunetti şi Marco Leopardi /Italia/2008), „Goodbye, How are you?\" (Boris Mitic /Serbia /2009), „Stella\" (Vanina Vignal /Franţa/2006) şi „Carmen Meets Borat\" (Mercedes Stalenhoef /Olanda/ 2008).