Festival de goluri în ultimul amical HCM - Suceava

Cine nu a putut ajunge ieri la Sala Sporturilor pentru a-şi vedea la lucru favoriţii de la HCM Constanţa a avut ce regreta. Evoluând în efectiv aproape complet, doar Schuch (la lotul naţional) şi Nicolae (accidentat) lipsind de la această întâlnire, HCM a arătat o formă foarte bună, învingând Bucovina Suceava, cu 46-30 (21-17). Reveniţi de la lotul naţional, Popescu, Stănescu, Sabou, Sadoveac, Toma şi Csepreghi au trecut rapid peste oboseala întâlnirilor din Finlanda şi au ţinut să intre rapid în ritmul de pregătire al campioanei. După o primă repriză echilibrată şi în care diferenţa de patru goluri înregistrată la pauză a fost făcută în ultimele două minute, Suceava nu a mai putut ţine ritmul impus de formaţia noastră în partea secundă, iar scorul de pe tabelă a început să ia proporţii. În final am consemnat un succes clar, 46-30, obţinut şi datorită echilibrului valoric existent în tabăra noastră, numeroasele schimbări făcute de antrenorul Zoran Kurtes neschimbând cu nimic raportul de forţe din teren. „Au fost partide bune, mai ales din punct de vedere al angajamentului fizic. În ceea ce mă priveşte, mi-a fost greu să revin după o perioadă atât de lungă de absenţă şi chiar am fost dezamăgit de mine după primele două jocuri. Fizic sunt refăcut, însă mai am de lucrat la psihic, pentru că vreau să revin cât mai repede la randamentul arătat la Medgidia. Toată lumea de la echipă mă încurajează, crede în mine, iar acest lucru mă ambiţionează să revin cât mai repede, pentru că nu vreau să îi dezamăgesc“, a declarat pivotul Marius Mocanu. „Ştiam că întâlnim un adversar foarte puternic, însă pe noi nu ne-au interesat rezultatele ci să ne atingem alte obiective. Doresc Constanţei succes în campionat şi în Liga Campionilor“, a spus antrenorul oaspeţilor, Leonard Bibirig. Pentru HCM au jucat: Stănescu (9 intervenţii) şi Popescu (7 intervenţii); Toma 7g, Sabou 6g (4x7m), Sadoveac 6g (1x7m), Mocanu 5g, Timofte 4g, Mureşan şi Csepreghi - câte 3g, Buricea, Pavlovic şi Dimache - câte 2g, Vukovic 2g (2x7m), Prachar, Simic, Băiceanu şi Adzic - câte 1g. Delegaţia HCM-ului pleacă astăzi spre Bacău, acolo unde, pe 23 şi 24 ianuarie, va disputa două jocuri de pregătire cu Ştiinţa Bacău.