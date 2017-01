Festival de limba engleză pentru preșcolari

Grădinița cu program prelungit nr. 33 din Constanța organizează a doua ediție a Festivalului Județean de limba engleză pentru preșcolari ”We are the best”. Evenimentul va avea loc pe 18 martie, de la ora 9.00, în Sala de Festivități a Muzeului Militar Național ”Regele Ferdinand I”, filiala Constanța. La festival se pot înscrie toate grădinițele din județul nostru, la una din cele două secțiuni: cântec și scenetă sau dialog. Competiția se va desfășura pe două secțiuni de vârstă: 3 - 5 ani și 5 - 6 ani. Organizatorii Festivalului ”We are the best” sunt: Inspectoratul Școlar Județean Constanța, prin inspectorul pentru învățământ preșcolar, prof. Irinela Nicolae, Grădinița nr. 33: director Eugenia Colța, prof. Adriana Mereuță, Maria Cârnu și Maria Babu.