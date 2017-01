Festival de origami în Constanţa

Reprezentanţii Şcolii Generale „Mihai Viteazul” din Constanţa organizează, pe 4 iunie, cea de-a doua ediţie a Festivalului de Origami, tema din acest an fiind Acvatica. Manifestarea a debutat în anul şcolar 2008-2009, în cadrul Proiectului internaţional de interculturalitate româno - japoneză. Spre deosebire de ediţia precedentă, în acest an participanţii vor avea ca material de lucru hârtia reciclată. La eveniment vor participa elevi din învăţământul preuniversitar, organizaţi în echipe de câte cinci, însoţiţi de un coordonator adult. După încheierea atelierelor de Origami, se va organiza un târg, în cadrul căruia vor fi vândute obiectele realizate. Fiecare echipă va folosi fondurile strânse pentru a investi în materiale ecologice: becuri ecologice, materiale dendrologice, materiale pentru igienizarea spaţiilor verzi etc. Alături de participanţi se vor afla şi voluntarii organizaţiei nonguvernamentale Mare Nostrum. Festivalul de Origami are ca obiective identificarea elementelor caracteristice ecosistemului acvatic, sesizarea aspectelor de poluare a mediului, precum şi a modalităţilor de protejare a acestuia.