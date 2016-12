Festival de scurtmetraje, în aer liber

Cinè Cinema Film Festival, un eveniment dedicat scurtmetrajelor proiectate în aer liber, se va desfăşura în Parcul Crîngaşi din capitală, între 27 iulie şi 1 august, aducînd în faţa publicului 36 de pelicule care vor concura pentru premii în valoare de 2.500 de dolari. După preselecţia a 70 de scurtmetraje înscrise în concurs, în competiţie au rămas 36 de filme care vor fi vizionate de public în cele cinci zile de concurs.

Juriul, alcătuit din Irina Margareta Nistor (preşedinte - critic de film), Andi Vasluianu (actor), Irina Săulescu (actriţă) şi Liliana Cîmpeanu (regizor), va decide căror filme le vor fi atribuite premiile pentru: cel mai bun film (1.000 de dolari), cel mai bun regizor (700 de dolari), cel mai bun scenariu (500 de dolari) şi cea mai bună imagine (300 de dolari).

Cinè Cinema Film Festival are ca obiectiv promovarea artei cinematografice, descoperirea şi încurajarea tinerelor talente. La finalul fiecărei zile de concurs, spectatorii vor putea viziona filme de scurtmetraj premiate în cadrul unor festivaluri internaţionale, dar şi lungmetraje precum „Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire\", „Amurg/ Twilight\", „Nou-venită în oraş/ New In Town\" şi „Războiul minţii/ Push\". Festivalul se va încheia pe data de 1 august, cu festivitatea de premiere.