Festival de yachting la Constanţa

Zeci de ambarcaţiuni cu vele au luat cu asalt Portul Turistic Tomis Constanţa, de unde se va da azi startul primei regate din cadrul Campionatului Mondial de Yachting “Flying Dutchman World Championship Romania 2010”, competiţie găzduită în premieră de România, în perioada 1-7 august. Una din cele mai importante întreceri de yachting din lume a adus la Constanţa în jur de 30 de ambarcaţiuni din 9 ţări - Germania, Olanda, Marea Britanie, Austria, Ungaria, Rusia, SUA, Noua Zeelandă şi România. Timp de o săptămână, cu o singură zi de pauză, joi, vor avea loc câte două regate, startul urmând să se dea de fiecare dată în jurul orei 12.00. “Este primul campionat mondial al unei clase de ambarcaţiuni cu vele care se va desfăşura în România. Faptul că am reuşit să căpătăm această organizare ne situează în poziţia de a intra pe harta yachtingului european şi mondial, lucru pe care îl doreşte Federaţia Română de Yachting. Flying Dutchman a fost o clasă olimpică până în 1996, când a fost înlocuită. Este o clasă foarte populară, în special în Europa, unde sunt înregistrate peste 2.000 de ambarcaţiuni, dar şi în Noua Zeelandă, Australia, America de Sud şi SUA. Marea parte a flotei se află însă în Germania şi Olanda”, a explicat Mihai Butucaru, preşedintele Federaţiei Române de Yachting. O ambarcaţiune are trei vele, un echipaj format din două persoane şi costă în jur de 30.000 de euro. O regată durează în jur de 90 de minute, totul depinzând însă de intensitatea vântului. “Spectaculozitatea în sportul cu vele este dată de intensitatea vântului. Acţiunea este cu atât mai spectaculoasă, cu cât se desfăşoară mai rapid, iar viteza este dată de puterea vântului. De altfel, neavând motoare, singurul nostru motor este vântul. Dacă intensitatea acestuia va fi mai mare, vom avea mai mult spectacol. Dacă nu, va fi o cursă în care va conta decisiv tehnica şi tactica fiecărui concurent”, a explicat Butucaru. România va fi reprezentată de trei ambarcaţiuni, într-una dintre acestea urmând să se afle chiar preşedintele federaţiei. “Ca la orice concurs, am emoţii, chiar dacă fac yachting din 1966 şi sunt a treia generaţie din familie care practică acest sport. Am avut emoţii şi la participarea de la Jocurile Olimpice 1980, dar şi la concursuri în Herăstrău”, a mărturisit Butucaru. Suma cheltuită de organizatori pentru desfăşurarea competiţiei în condiţii bune se ridică la 85.000 de euro, organizarea Campionatului Mondial de Yachting “Flying Dutchman World Championship Romania 2010” fiind posibilă şi datorită sprijinului acordat de autorităţile locale, Power Marine şi DSJ Constanţa.