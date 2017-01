Festival juvenil de scrimă la Sala “Tomis”

Sala “Tomis” din Constanţa a devenit de la începutul acestei săptămâni un adevărat furnicar, aproape 200 de copii participând la Campionatele Naţionale de scrimă rezervate copiilor. Întrecerea se desfăşoară pe trei categorii de vârstă, 8-9 ani, 10-11 ani şi 12-13 ani, atât la fete, cât şi la băieţi, la trei probe, sabie, spadă şi floretă. Primele patru zile ale întrecerii au fost dedicate probei de sabie.

„A fost o organizare super şi mulţumim pentru ajutorul dat de Asociaţia Judeţeană de Scrimă, Clubul Sportiv Farul şi DJST Constanţa. Aceste campionate reprezintă o motivaţie excelentă pentru copii şi înseamnă ţelul final la capătul unui an de antrenamente. Am văzut câteva talente promiţătoare şi se dovedeşte că la acest nivel de vârstă scrima a crescut şi numeric, şi valoric. De la an la an avem mai mulţi participanţi, semn că viitorul sună bine în scrimă”, a spus Florin Balteş, care reprezintă Federaţia Română de Scrimă la întrecerea de la Constanţa, alături de colegul său, Florin Gheorghe. Ieri a debutat şi întrecerea la spadă, printre câştigători numărându-se şi Alexandru Oroianu (CSM Satu Mare), la categoria 10-11 ani. „Este un sport interesant şi îmi face plăcere să merg câte două ore la antrenament, în fiecare zi. Am câştigat titlul de campion pentru al doilea an consecutiv. Idolul meu este Ana Maria Brînză, iar visul meu este să ajung la Jocurile Olimpice”, a spus micuţul campion. Printre participanţii la întrecerea de la Constanţa a fost şi o neozeelandeză, Morgan McDowall, a cărei familie este stabilită la Bucureşti şi care a câştigat proba de sabie la categoria 8-9 ani, dar şi Balazs Bela, fiul fostului preşedinte al UDMR, Marko Bela, care a luat startul în proba de sabie, la categoria 10-11 ani. Marţi vor începe şi meciurile din proba de floretă.

Câştigătorii în probele de sabie - băieţi: 8-9 ani (8 participanţi): Elton Dincă (CS Riposta Bucureşti); 10-11 ani (29 de participanţi): Peter Niryi (CS Riposta Bucureşti); 12-13 ani (29 de participanţi): Petre Aniculăesei (Steaua Bucureşti); întrecerea pe echipe (14 echipe de la 7 cluburi): CSM Iaşi; fete: 8-9 ani (12 participante): Morgan McDowall (CS Riposta Bucureşti); 10-11 ani (12 participante): Sabina Martiş (Steaua Bucureşti); 12-13 ani (23 participante): Andreea Martiş (Steaua Bucureşti); întrecerea pe echipe (8 echipe de la 6 cluburi): Steaua Bucureşti.