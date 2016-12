Festivalul Cântecului şi Dansului Românesc, la ora premierii

Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc a debutat, miercuri seară, la Teatrul de Vară Soveja, cu multe emoţii pentru cei 32 de concurenţi de la secţiunile Solişti Vocali şi Solişti Instrumentişti, bucuroşi că au şansa să se afirme pe scena unui astfel de eveniment. Spectatorii de toate vârstele prezenţi la manifestare au rezonat cu trăirile primilor 15 concurenţi - din cei 32 înscrişi - care au evoluat în prima seară de festival, acompaniindu-i cu ropote de aplauze.

„VRĂJITORUL ŞI VOIEVODUL TARAGOTULUI ROMÂNESC” Prima parte a serii odată încheiată, după o scurtă pauză, în faţa iubitorilor de folclor au venit marele „vrăjitor şi voievod al taragotului românesc”, Dumitru Fărcaş şi iluştrii săi invitaţi, colegul său de promoţie, Gheorghe Zamfir şi iubita sa, Nicoleta Beca, Gheorghe Turda, Angela Buciu, Mariana Anghel, Alexandru Pugna şi Mircea Ardeleanu. „Nu am fost de foarte mult timp la mare, dar sunt bucuros că am ajuns pe o vreme atât de frumoasă. Mă bucur că am avut ocazia să particip la această sărbătoare a viitorilor solişti ai cântecului românesc. Fiind seara mea, am invitat prieteni dragi. Concurenţii sunt foarte talentaţi, astfel încât juriul va avea „probleme” în a judeca valoarea acestora”, a spus Dumitru Fărcaş. El a cucerit publicul cu taragotul său, dar şi cu un emoţionant cântec, care i-a pus în valoare şi vocea.

GHEORGHE ZAMFIR, CU LACRIMI ÎN OCHI Evoluţia maeştrilor, dar şi a mai tinerilor invitaţi a fost răsplătită cu ropote de aplauze, iar la final, Gheorghe Zamfir, cu naiurile sale fermecate, patru la număr, a emoţionat publicul cu dăruirea sa, remarcându-se şi prin calităţile de interpret vocal, dar şi de... dirijor. Cu lacrimi în ochi, „regele naiului” a cucerit publicul de la Constanţa, interpretând, alături de prietenul său, Dumitru Fărcaş, la bis, melodia „La Murfatlar”. „Pentru că diavolul îşi face de lucru peste tot, m-a pocnit acum două zile şi mi-a ieşit o acnee care mi-a luat trei sferturi din sunetul meu mitic cu care am cucerit planeta. Dar promit că data viitoare voi fi năprasnic”, a spus maestrul Zamfir, în final. „Trăiască dobrogenii, trăiască românii, trăiască Orchestra Radio cu care am înregistrat primele mele compoziţii, trăiască maestrul Grigoraş!”, a spus „regele naiului”.

Şi cei mici au participat la sărbătoarea muzicii. Lângă scenă, câteva micuţe spectatoare, admiratoare înflăcărate ale muzicii populare, exersau paşii de dans, „asigurând” ilustrarea coregrafică a cântecului şi acompaniind şi vocal celebrul refren de la piesa interpretată de Gheorghe Turda, „Cui nu-i place dragostea”. Printre spectatorii din primul rând s-au aflat şi Ovidiu Lipan „Ţăndărică” şi Stelu Enache.

DOI DOBROGENI ÎN COMPETIŢIE Dacă în prima seară de concurs a evoluat un reprezentant al Dobrogei, tânărul naist George Chiţu, de 18 ani, din Tulcea, ieri, în cea de-a doua seară, pe scenă a urcat şi Şirin Ştefania Narenji. Frumoasa dobrogeancă din localitatea Ovidiu a stat tot timpul în picioare, lângă scenă, pentru a-şi asculta colegii. Aceasta a reprezentat zona Dobrogei de Sud cu o doină din repertoriul îndrăgitei Floarea Tănăsescu şi o cadânească culeasă de la vechii rapsozi, „Dobroge, vatră frumoasă”. Ieri, cea de-a doua parte a serii a fost dedicată îndrăgitei interprete Floarea Calotă şi invitaţilor săi, Ion Ghiţulescu, Nineta Popa, Vasilica Dinu, Maria Murgoci, Nicolae Rotaru, Chiamiran Chivu, Zorina Bălan, Paul Gheorghe, Florentin Feraru şi Ioana Calotă.

GALA LAUREAŢILOR Sărbătoarea cântului şi portului popular românesc continuă, astăzi, de la ora 20.30, cu numirea celor mai buni interpreţi, la cele două secţiuni, distinşi cu premii cuprinse între 500 şi 1500 de euro, precum şi cu premii speciale. Punctul culminant îl constituie acordarea Trofeului, în valoare de 6000 euro, oferit de CreArT - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti. Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc se va încheia cu un alt recital de zile mari, susţinut de Mioara Velicu, Laura Lavric, Maria Butaciu, Dan Doboş, Cornelia Ciobanu, Alexandru Brădăţan, Angelica Flutur, Roberta Chicoş şi Viorica Macovei, care este şi prezentatoarea evenimentului.

Acompaniamentul este asigurat, în cele trei seri de festival, de Orchestra Radiodifuziunii Române, sub bagheta lui Adrian Grigoraş, cu participarea Ansamblului Folcloric „Periniţa” al Centrului Cultural Ploieşti, al Consiliului Judeţean Prahova.