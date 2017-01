Festivalul de Film de la Berlin şi-a desemnat cîştigătorii!

Ursul de Aur pentru cel mai bun film l-a primit lung-metrajul “Trupe de elită”, o producţie controversată în care regizorul brazilian Jose Padilha pune în scenă lupta violentă împotriva drogurilor dusă de o poliţie coruptă, în suburbiile oraşului Rio. Premiul a fost decernat de cineastul Costa-Gavras, la ceremonia care a închis cea de-a 58-a ediţie a Berlinalei. Un mare succes în Brazilia, unde a avut premiera în 2007, „Trupe de Elite”, comparat uneori cu „Oraşul Zeilor”, filmul regizat de Fernando Mereilles, îl introduce pe spectator în violenţa suburbiilor într-un ritm dezordonat şi cu o coloană sonoră asurzitoare. Filmul se afla destul de jos pe lista favoriţilor pentru Ursul de Aur. Regizorul american Paul Thomas Anderson a primit Ursul de Argint pentru cel de-al cinciulea film al său, “There Will Be Blood”, care a mai obţinut pînă acum un Glob de Aur, premiul Bafta şi are opt nominalizări la Oscar. Stridentă şi supărătoare, muzica din film, compusă de chitarisul trupei Radiohead Jonny Greenwood, a fost de asemenea premiată.

Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă l-a primit Sally Hawkins, în vîrstă de 31 de ani, pentru rolul din “Happy-go-Lucky”. Pelicula, al cărei personaj principal este o tînără şi excentrică londoneză, a făcut deliciul publicului şi a primit numai critici favorabile. Iranianul Reza Naji de 65 de ani a primit premiul pentru cel mai bun actor, pentru rolul din “The Song of Sparrows”. Premiul juriului a fost acordat împresionantului film „S.O.P.: Standard Operating Procedure”, primul documentar admis vreodată în competiţia Berlinalei. Americanul Errol Morris descrie în film burtalităţile la care armata americană i-a supus pe prizonierii din închisoarea irakiană Abu Ghraib şi îi are ca personaje pe soldaţii implicaţi. Chinezul Wang Xiao Shuai a primit premiul pentru scenariu cu melodrama „Zuo You/In Love We Trust”, în care arată o mamă care este pregătită să facă orice pentru a-şi salva fiica, bolnavă de cancer.

Premiul Alfred Bauer, de la numele primului director al Berlinalei, ce recompensează o operă inovatoare, a revenit poeticului film mexican „Lake Tahoe” de Fernando Eimbcke. Ursul de Aur pentru scurtmetraj a fost decernat, marţi, regizorului român Bogdan Mustaţă, pentru \"O zi bună de plajă\".