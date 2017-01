Festivalul de Muzică Uşoară pentru Adolescenţi de la Napoli, cîştigat de o constănţeancă

O constănţeancă în vîrstă de numai 16 ani a ajuns să cîştige Trofeul Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară pentru Adolescenţi “Costa Maiori“ de la Napoli, Italia. Alexia Dumitraşcu, elevă a Liceului de Artă, în clasa a X-a, la secţia chitară clasică şi teorie muzicală, a participat, la finele lunii iulie, la prestigiosul eveniment muzical din Italia, menit să descopere şi să promoveze tinerele talente din toată lumea. Concursul s-a desfăşurat pe două categorii de vîrstă (16-18 ani şi 19-30 ani) şi s-a bucurat de participarea unor tineri interpreţi din Spania, Malta, Italia, Taiwan, Belarus şi România. Deşi, la doar 16 ani, Alexia a fost concurenta cea mai mică, aceasta a reuşit să impresioneze juriul prin calităţile vocale incontestabile, prin interpretarea impecabilă a unei piese latino intitulată “Culorile“ şi cîntată în trei limbi - română, engleză şi italiană, fiind distinsă cu “Premio Assoluto“ al festivalului. De menţionat este faptul că preşedintele juriului a fost renumitul Vince Tempera, organizator al Festivalului de la San Remo, cel care a menţionat că decernarea Trofeului s-a făcut pentru cea mai bună voce şi prestaţie scenică, pentru calitatea interpretării piesei, pentru emisie vocală, imagine. De asemenea, din rîndul membrilor comisiei de jurizare a concursului a făcut parte şi Ambasadorul de pace din Italia, Zenovia Ilisei. “Avînd în vedere că eram cea mai mică participantă, nu mă aşteptam să cîştig chiar Trofeul, dar speram la un loc pe podium...“, a declarat fericita cîştigătoare. Concurenţa a fost foarte strînsă, pe locul al II-lea clasîndu-se un interpret spaniol în vîrstă de 28 de ani, care s-a prezentat la concurs foarte bine pregătit şi însoţit de un adevărat staff tehnic.

Alexia a revenit, recent, la Constanţa, atît cu Trofeul Festivalului, cît şi cu alte cîteva invitaţii la festivaluri de muzică uşoară din Italia şi Spania. Adolescenta este o prezenţă cunoscută în peisajul muzical constănţean şi nu numai, cîntînd cu mare plăcere piese în stil R&B, latino, soul, dance şi pop. Interpreta sa preferată este Rihanna, din repertoriul căreia a preluat şi cîteva piese de top, precum “S.O.S.“ şi “Unfaithful“, vocea sa semănînd izbitor cu cea a vedetei de talie internaţională. Alexia cîntă de la vîrsta de şase ani, iar de şapte ani studiază muzica la modul profesionist. Constănţeanca are, deja, un repertoriu propriu, format din 20 de piese, printre care: “Dor nebun“, “Tic-tac“, “Nu ştii să minţi“, “Melancolie“, “Cîntă şi dansează“. De asemenea, Alexia abordează cu succes şi hituri din repertoriul internaţional, cum sînt cele interpretate de Mariah Carey sau “Destiny's Child“. Adolescenta are la activ numeroase participări la festivaluri de muzică uşoară - “Steluţele Mării“, “Ti Amo“, “Golden Star“, “Mii de miracole“ (Sofia) şi altele. În plus, Alexia s-a aflat pe scena Festivalului “Mamaia Copiilor“, la primele două ediţii, în calitate de prezentatoare, precum şi la Festivalul “Contrapunct“ din Bucureşti. Constănţenii o cunosc pe Alexia, cu siguranţă, şi de la emisiunea pentru copii “Piccolino“, de la TV Neptun, pe care a prezentat-o, timp de şapte ani, alături de tatăl său, Gabi Soare, dar şi de la emisunea “Recreaţia FM“, de la Radio Neptun. În prezent, interpreta este implicată într-un proiect muzical care este aşteptat cu interes de fanii săi, proiect care vizează lansarea unui album. “O zi fără să ascult muzică sau fără să cînt ar fi cea mai tristă din viaţa mea“, mărturiseşte Alexia. Mai mult, aceasta îşi doreşte o carieră de succes în muzică, poate chiar una internaţională, mai ales că primul pas în acest sens a fost făcut, deja, la Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară pentru Adolescenţi de la Napoli.