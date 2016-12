Festivalul de rugby juvenil debutează azi la Constanţa

Constanţa este capitala rugby-ului juvenil în această săptămînă, găzduind, în perioada 19-24 mai, turneul final al Campionatului Naţional pentru juniori Under 17 şi Under 18. La startul celor două competiţii se vor alinia cîte opt echipe la fiecare categorie de vîrstă, oraşul de la ţărmul mării fiind reprezentat la Under 17 de Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”. Astfel, la Under 18 s-a calificat în faza finală CSS 3 Steaua, RC Pantelimon, Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti, CSS 2 Baia Mare, U. Gens Cluj, LPS Focşani, CSS Bîrlad şi LPS Suceava, în timp ce la Under 17 participă CSS Bîrlad, CSS Tecuci, CS Unirea Paşcani, Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Galaţi, CSM Baia Mare, Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu”, CTMR TF Metrorex Bucureşti şi LPS “Nicolae Rotaru” CSS Constanţa. La U18 meciurile se vor disputa pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra”, în timp ce la U17 se va juca pe terenul de rugby din complexul “Badea Cîrţan”. Turneul debutează azi, cu meciurile din sferturile de finală la U18, partidele din aceeaşi fază a întrecerii la U17 fiind programate mîine. Joi vor avea loc semifinalele la U18, marea finală urmînd să se dispute sîmbătă. În schimb, la U17, semifinalele sînt programate vineri, în timp ce ultimul act al competiţiei va avea loc duminică. Primele partide încep azi la ora 9.00, pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra”, în întrecerea U18.

Clasată pe locul al treilea în prima fază a întrecerii, în campionatul regional al Munteniei, după Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” şi CTMR TF Metrorex Bucureşti, LPS “Nicolae Rotaru” CSS Constanţa speră să dea peste cap calculele hîrtiei şi să facă pasul spre semifinale. Constănţenii vor debuta în competiţie mîine, de la ora 17.30, pe terenul de rugby din complexul “Badea Cîrţan”, unde vor da piept cu cea mai bună echipă din Moldova, CSS Bîrlad. “Nu ştiu ce şanse avem, pentru că nu i-am văzut jucînd pe adversari, dar ţinînd cont că au fost cei mai buni în regiunea Moldova probabil că au o echipă bună. Noi ne vom juca şansele şi vom încerca să obţinem un rezultat cît mai bun”, a declarat antrenorul Adrian Pllotschi.