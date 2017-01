„Festivalul Iernii” se deschide fără patinoar

21:43:49 / 05 Decembrie 2015

Informare pentru "Constanteanul"

Stimate cititor, Telegraf nu a avut niciodata vreun contract cu acest obiect. Asadar nu avea ce prelungi. Spre stiinta dvs., acest Orasel al Copiilor se organizeaza in fiecare an in urma unei licitatii. Va informam ca Telegraf nici macar nu a participat vreodata la o asemenea licitatie. Va invitam sa mergeti la fata locului pentru a va convinge de obiectivitatea celor scrise de noi. Sau la fel de bine puteti urmari pozele de la deschiderea a ceea ce unii numesc, anul acesta, "Festivalul iernii". Cat despre obiectivitate, constatati si singur, credem, ca in cazul acesta nu mai avem ce vorbi. Dvs. "ati auzit" si scrieti sub acoperirea a anonimatului, iar noi avem dovezi, le prezentam si ne asumam ceea ce scriem pentru corecta informare a cititorilor nostri. Va multumim ca ne urmariti si asteptam sa ne tratati cu obiectivitate.