A devenit o tradiţie ca, de 13 ani, Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) să organizeze la Constanţa, în preajma Nevruzului - sărbătoarea primăverii la popoarele turcice -, un festival dedicat tuturor comunităţilor care convieţuiesc în armonie pe străvechiul pământ dobrogean: „Primăvara comunitară”. Festivalul organizat de UDTR, în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României, a debutat, ieri, cu simpozionul „Datini şi obiceiuri de primăvară”, găzduit de hotelul Palace din Constanţa.

Despre sărbătoarea Nevruzului, marcată pe 21 martie, atunci când are loc echinocţiul de primăvară, a vorbit reputatul istoric Mustafa Ali Mehmet, din Bucureşti. La provocarea preşedintelui Comisiei de Cultură a UDTR, Serin Turkoglu, istoricul a povestit despre copilăria petrecută în Dobrogea şi obiceiurile de Nevruz. „Soarta a făcut ca eu să nu pot trăi mulţi ani în localitatea în care m-am născut, în Cadrilater, în judeţul Caliacra, într-un sat oarecare, unde vedeam că primăvara se făceau alergări de cai şi alte întreceri. Dar la vârsta de 10-12 ani nu ştiam ce înseamnă aceste obiceiuri care aveau loc tocmai după 21 martie, pentru că sărbătoarea Nevruzului continuă până la Sfântul Gheorghe. După 1940, când Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei, eu am rămas la Medgidia, deci am trăit pe aceste meleaguri”, a spus istoricul Mustafa Ali Mehmet.

Despre obiceiuri de primăvară au mai vorbit: preşedintele Comunităţii Bulgare „Edinstvo”, Ioana Rădulescu, Elena Vintilă, din partea Forumului Democrat German, precum şi Memet Cîimet, din partea comunităţii tătare. La prezidiu s-au aflat subsecretarul de Stat Aledin Amet, preşedintele UDTR, Osman Fedbi, şi prim-vicepreşedintele Iusein Gemal, la eveniment fiind prezent şi viceconsulul Republicii Turcia la Constanţa, Ozgen Topcu.

ASTĂZI, SPECTACOL FOLCLORIC ŞI CONCERT SIMFONIC Festivalul Interetnic „Primăvara comunitară” continuă, astăzi, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, unde, de la ora 16.00, vor urca pe scenă ansambul Delikanlilar, corurile Mehtap şi Kaynanalar ale UDTR, ansamblul de dansuri Karadeniz al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, formaţiile Dobrogeanca, Giunea Mea şi Armâna Mea. Melia Iusuf şi solişti ai Forumului Democrat German din Constanţa vor interpreta cântece tradiţionale.

Spectacolul folcloric prefaţează concertul pe care Orchestra Simfonică a Conservatorului de Stat „Balkan” din cadrul Universităţii „Trakya” din Edirne, Turcia, îl va susţine, de la ora 18.00, tot pe scena Teatrului „Oleg Danovski”, sub bagheta dirijorului Aminbay Sapayev. În programul concertului se vor regăsi lucrări din repertoriul compozitorilor: Wolfgang Amadeus Mozart, Dmitri Şostakovici, Cvetomir Petkov, Vittorio Monti, Leroy Anderson, Kara Karayev, dar şi lucrări aparţinând compozitorilor turci Nevit Kodalli, Hammamizade Ismail Dede Efendi şi Mehmet Ali Bey.

La eveniment este aşteptat şi ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, Omur Şolendil. Manifestările sunt organizate de UDTR, în parteneriat cu Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” din Constanţa şi Muftiatul Cultului Musulman din România, dar şi cu sprijinul acordat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

Intrarea la cele două evenimente organizate astăzi este liberă, în limita locurilor disponibile.