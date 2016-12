„Festivalul „Mamaia” are o semnificaţie aparte pentru mine”

Alin Ignat, tânărul care s-a apucat de muzică făcând karaoke, a reuşit să se remarce şi la cea de-a 41-a ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia”, de unde a plecat cu premiul Societăţii Române de Radiodifuziune, la Secţiunea „Interpretare”. Reuşita vine la aproape un an de când interpretul îşi anunţa retragerea din competiţiile muzicale, imediat după câştigarea Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară Românească „Dan Spătaru” Medgidia 2010. Despre experienţele din cadrul concursurilor, dar şi despre proiectele sale şi preferinţele în materie de artişti, Alin Ignat a vorbit în cadrul unui interviu acordat cotidianului „Telegraf”.

Reporter (Rep): Cum te-ai simţit pe scena Festivalului de la „Mamaia”?

Alin Ignat (A.I.): Dintre toate concursurile la care am luat parte, pot să spun că la „Mamaia” mă simt cel mai bine. Pentru mine, festivalul are o semnificaţie aparte, pentru că a fost prima competiţie la care am participat.

Rep: Ce semnificaţie are pentru tine premiul obţinut?

A.I.: Premiul este onorant, pentru că este pentru prima dată, în decursul a trei ani, de când merg la concursuri, când obţin un premiu din partea Societăţii Române de Radiodifuziune. Onoarea este cu atât mai mare cu cât acesta mi-a fost oferit de doi oameni pe care îi respect foarte mult, Titus Andrei şi Gabriela Scraba.

Rep: De când ai început să te ocupi serios de muzică?

A.I.: Am început să activez la un nivel profesionist din 2008. Până atunci, mergeam la karaoke, la... chestii de amatori. Atunci m-am hotărât să particip la preselecţia pentru Festivalul „Mamaia”. Era perioada când caravana circula prin toată ţara. M-am interesat de pe internet, mi-am luat inima în dinţi şi m-am prezentat. Am fost admis, dar nu am luat niciun premiu, pentru că lipsa de pregătire s-a văzut. Totuşi, am cunoscut o serie de oameni, care mi-au dat numeroase sfaturi şi am început să lucrez cu un profesor de canto. Asta s-a simţit în anii următori, pentru că am început să câştig diferite premii la alte festivaluri prin ţară.

Rep: Ce premii ai mai câştigat?

A.I.: După „Mamaia” 2008, am participat la Festivalul de la Corabia, unde am obţinut un premiu special, primul din cariera mea. Au început să vină şi distincţii mai importante: Premiul I la Festivalul „Florentin Delmar”, la Focşani, apoi Trofeul Festivalului de la „Amara”, cel mai recent fiind trofeul de la Festivalul de la Medgidia „Dan Spătaru” 2010.

Rep.: Ce alte proiecte ai mai dezvoltat, în paralel cu participarea la competiţii muzicale?

A.I.: Pot să spun că am avut un proiect important cu compozitorul Horia Moculescu, care mi-a compus o piesă, iar asta m-a făcut foarte fericit, pentru că a fost pentru prima dată, după mult timp, când compozitorul a încredinţat o piesă cuiva. Melodia a obţinut premiul Neptun TV, la „Mamaia” anul trecut, la Secţiunea „Creaţie”, fiind şi difuzată la mai multe radiouri.

Rep.: Care sunt cântăreţii tăi preferaţi?

A.I.: Sunt mai mulţi, atât din muzica internaţională, cât şi din cea românească. Cred că cel mai mult îmi place Tom Jones. Când am început să cânt la karaoke, am început cu „Delilah”, o piesă foarte cunoscută, care îi poartă semnătura. Apoi Shirley Bassey, Liza Minnelli, iar din România, cred că cel mai mult... Aurelian Andreescu.