Festivalul Mangalia, un vis de o săptămână

După cinci zile de basm, Festivalul de la Mangalia se va încheia, în această seară, cu „Hora Neamului”. La manifestarea din Portul Turistic Mangalia, vor lua parte reprezentanţi ai tuturor zonelor folclorice din România care vor împleti tradiţia cu buna dispoziţie. Cea de-a doua ediţie a Festivalului Mangalia, care a debutat miercuri, a reprezentat un interes sporit pentru turişti şi pentru localnici, dar şi pentru milioanele de telespectatori, care au putut asculta live, la o calitate deosebită, din punctul de vedere al sunetului, cele mai cunoscute şi mai iubite refrene, aparţinând numelor mari din industria muzicală românească.

WEEKEND LA ÎNĂLŢIME „De la Mangalia... cu dragoste!”, cea de-a treia seară a festivalului a reunit, vineri, pe scena plutitoare cele mai frumoase melodii de dragoste. Deschiderea a coincis cu un recital Proconsul, iar cei aproape 20.000 de oameni prezenţi nu s-au mai putut aşeza până la final, fermecaţi parcă de sensibilitatea manifestării. Scena din Portul Turistic Mangalia s-a cutremurat sub greutatea vocilor de aur ale muzicii autohtone: Angela Similea, Mirabela Dauer, Ovidiu Komornyk, Gheorghe Gheorghiu, Raoul, Aurelian Temişan, Claudia Pavel, trupa Proconsul şi solista de operă Ozana Barabancea. Finalul serii le-a aparţinut celor doi membri ai trupei olandeze BZN, Jan Keizer şi Anny Schilder care „au luminat” sufletul celor prezenţi cu piese arhicunoscute: „Blue Eyes”, „Dance, Dance” sau „I Can Still Remember”, la fel cum maiestuosul foc de artificii din final a luminat cerul Mangaliei.

„Party-ul pe mare” din Portul Turistic Mangalia a avut loc sâmbătă seara, iar atmosfera, dominată de cele mai diversificate ritmuri, a fost asigurată de nume sonore ale industriei muzicale, după cum urmează: Adrian Enache, Free DeeJays, Valentin Dinu, Amadeus, Florin Mureşan, Alexandra Ungureanu şi Crush, Vlad Miriţă şi Ellie White. Finalul, de-a dreptul magistral, le-a aparţinut celor de la Direcţia 5. De două ori întorşi pe scenă la rugămintea publicului, Marian Ionescu şi ai săi au fost acompaniaţi pe finalul piesei „Îţi mulţumesc” de un foc grandios de artificii, moment în care amploarea evenimentului a atins cote maxime.

„Mangalia în haine de gală”, cum a fost denumită ce-a de-a cincea zi a festivalului, a fost un elogiu adus câştigătorilor, la diferite categorii muzicale, stabilite de către organizatori. Recitalul de final a aparţinut legendarei trupe de rock Iris, care a mai lăsat posterităţii, dacă mai era nevoie, încă o dovadă de genialitate.

A ŞAPTEA ZI DE VOIE BUNĂ Deşi manifestarea este programată să se încheie astăzi, cu seara dedicată muzicii populare, „Hora Neamului”, distracţia din Portul Turistic Mangalia continuă: Primăria Municipiului Mangalia, organizatoarea festivalului, le va oferi mâine, tuturor amatorilor de distracţii prezenţi în sudul litoralului un eveniment de neuitat: un super-recital Ştefan Bănică Jr.