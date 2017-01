Festivalul Muzicii şi Dansului a coborât cortina în aplauzele melomanilor

Cea de-a XXXVI-a ediţie a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului a ajuns la final, după ce, timp de opt zile, melomanii şi iubitorii baletului s-au delectat în compania muzelor din panteonul artelor, Eutherpa şi Terpsichore. Evenimentul, organizat de Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, sub egida Consiliului Judeţean Constanţa şi a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, s-a încheiat, duminică seară, aşa cum a început: triumfal, cu un concert vocal-simfonic de excepţie, „Carmina Burana”, de Carl Orff, comparabil, ca amploare, cu spectacolul de deschidere, capodopera verdiană „Aida”.

În programul sărbătorii de la malul mării a fost inclus, din păcate pentru iubitorii dansului în poante, doar un spectacol de balet, menit să anunţe magia sărbătorilor de iarnă, „Spărgătorul de nuci”, pe muzica divină a lui Ceaikovski. Motivul l-a constituit faptul că balerinii erau în pregătire pentru tradiţionalul turneu desfăşurat, de trei decenii, la sfârşitului fiecărui an calendaristic. Acest lucru a fost compensat, însă, cu spectacolul „Zâna Păpuşilor”, oferit de Şcoala de Balet „Elisabeth Pândichi Lux”.

În ceea ce priveşte opera, pe scena lirică de la malul mării a mai urcat un alt personaj verdian celebru, bufonul Rigoletto, sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu. Iar celor îndrăgostiţi de muzica românească li s-a făcut un dar: comedia „O noapte furtunoasă”, după piesa omonimă a lui Caragiale, în regia Luciei Cicoară-Drăgan, la pupitru aflându-se maestrul Radu Ciorei.

De surprize au avut parte şi cei care îndrăgesc muzica şi opera pop, trupa „Distinto”, care participă la preselecţiile pentru finala Eurovision, din noaptea de Revelion, oferindu-le spectatorilor arii din opere celebre, canţonete, colinde din repertoriul românesc şi internaţional. Şi muzica simfonică a fost la ea acasă, pe scena Teatrului „Oleg Danovski”, Beethoven şi Ceaikovski fiind omagiaţi sub bagheta dirijorului Ilarion Ionescu-Galaţi din Braşov.

Anul acesta, Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului a debutat pe 20 noiembrie, cu „Aida”, de Verdi şi s-a încheiat, duminică, într-o sală arhiplină, cu una dintre cele mai reprezentative lucrări vocal-simfonice ale secolului al XX-lea. Aplauzele din final, care au durat mai bine de cinci minute, au fost adresate atât orchestrei simfonice şi dirijorului Radu Ciorei, corurilor Teatrului „Oleg Danovski”, sub conducerea lui Adrian Stanache şi a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” - maestru cor Horaţiu Alexandrescu - cât şi celor trei solişti invitaţi din Bucureşti: soprana Irina Iordăchescu, tenorul Valentin Racoveanu şi baritonul Ştefan Ignat.

„A fost un festival foarte reuşit, cu invitaţi foarte buni şi spectacole de înaltă calitate. Am avut, de fiecare dată, săli arhipline, cu încasări care au depăşit aşteptările. A fost un adevărat succes, chiar dacă am avut puţine evenimente, nu ca în alţi ani, dar publicul a reacţionat aşa cum am sperat: umplând săli”, a conchis directorul Teatrului „Oleg Danovski”, soprana Daniela Vlădescu.