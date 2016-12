Festivalul Muzicii şi Dansului, aproape de final

Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului, ajuns la cea de-a XXXVIII-a ediţie, se pregăteşte să coboare, în weekend, cortina. Finalul acestei sărbători a artei, în organizarea Teatrului Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, se anunţă a fi unul impresionant. Astfel, sâmbătă, de la ora 19.00, iubitorilor dansului, dar şi melomanilor li s-a pregătit un poem vocal-coregrafic inedit, „L’heure d’or de Paris”, în coregrafia, regia şi scenografia lui Horaţiu Cherecheş. Alături de artiştii Companiei de Balet a teatrului vor evolua, pe aceeaşi scenă, soliştii lirici Bianca Ionescu şi Daniela Vlădescu din Bucureşti şi Marius Eftimie.

Seara de duminică este rezervată unei gale extraordinare de operă, sub bagheta dirijorului Adrian Morar din Cluj.

„CARMEN”, DEZINVOLTĂ Ultimul spectacol al weekend-ului care s-a încheiat a fost „Carmen”. După numărul mare de spectatori - sala a fost arhiplină - întâlnirea de duminică cu eroina lui Bizet a fost aşteptată cu un vădit interes. Rolul frumoasei ţigănci Carmen a fost interpretat cu entuziasm de mezzosoprana Hermine May din Germania - născută în România - care a trecut cu brio peste micile incidente din timpul spectacolului. Astfel, pentru că, la un moment dat, tocul unui pantof i-a cedat, artista s-a descălţat cu dezinvoltură, continuând să-şi susţină partitura desculţă. „Am dansat, s-a rupt tocul şi am zis că este mai bine fără pantofi”, a spus Hermine May. „M-am bucurat foarte mult să fiu aici, pentru prima dată la Constanţa. Mă simt ca acasă. Îmi place foarte mult rolul Carmen, pe care l-am jucat de mai bine de 70 de ori”, a mai spus mezzosoprana născută în România.

Spectacolul a început timid, mai ales pentru corul de copii care a trecut, în cele din urmă, cu bine de emoţiile primului act. Sub bagheta maestrului Radu Ciorei, pe scenă au mai evoluat: Răzvan Săraru - Don Jose, Elena Rotari - Micaela Rotari, Stefan Popov - Escamillo. Distribuţia a fost completată de Doru Iftene şi Bogdan Sandu - debut, în rolurile celor doi contrabandişti, Dancairo, respectiv Remendado, Mihaela Ionescu - Frasquita şi Magda Marcu - Merecedes, Laurenţiu Severin - Zuniga şi Marius Eftimie - debut. Aplauzele binemeritate din final s-au îndreptat şi spre corul Teatrului „Oleg Danovski”. Regia spectacolului a fost realizată de Sandra Răsvana Cernat, asistent de regie fiind Constantin Acsinte. Scenografia a fost creată de Eugenia Tărăşescu-Jianu, iar de coregrafie s-a ocupat Mihail Motovilov.