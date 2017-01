Festivalul Național al Peștelui, raiul gurmanzilor

DEBUT Festivalul Național al Peștelui a debutat, vineri, cu mare fast pe platoul din fața Pavilionului Expozițional Constanța. Încă din prima zi, evenimentul s-a bucurat de o mulțime de vizitatori curioși să afle mai multe despre acest aliment special - peștele. Cei 20 de expozanți și-au așteptat clienții cu preparate din pește și fructe de mare, vinuri atent selecționate și, pentru pasionații de pescuit, cu ustensile și echipamente de prins pește. În plus, în cadrul evenimentului au avut loc mai multe demonstrații de gătit, menite să-i învețe pe oameni cât de important este consumul de pește pentru sănătate. Nici cei mici nu au fost uitați. Organizatorii au pregătit special pentru aceștia o lecție deschisă de biologie despre viețuitoarele acvatice. De asemenea, cei 30 de copii au putut vedea cum funcționează o bărcuță de nădit, o ustensilă foarte utilă pentru orice pescar.

SUSHI - O DELICATESĂ COMPLEXĂ Printre expozanți s-au aflat și doi bucătari specializați în prepararea de sushi. De la ei am aflat că, pe cât de simplu pare, pe atât de complex este acest preparat exotic. Sushi are în componență trei ingrediente importante: orez, alge și pește proaspăt. Însă aceste ingrediente nu sunt alese la întâmplare. Chef Adrian Georgiu ne-a spus că secretul unui sushi bun nu este neapărat peștele, așa cum am fi crezut cu toții, chiar dacă prospețimea lui este vitală pentru preparat. „Orezul este un ingredient important. Există un sortiment special care trebuie pregătit într-un anumit fel pentru ca preparatul să iasă bun”, ne-a explicat chef Adrian Georgiu. Totuși, îți trebuie și măiestrie pentru a prepara un asemenea aliment, din moment ce, în Japonia, un bucătar de sushi are nevoie de cel puțin șapte ani de pregătire ca să stăpânească această artă.

TOMBOLĂ CU PREMII Festivalul continuă sâmbătă și duminică, între orele 10 - 20 și, respectiv, între orele 10 - 16. Vor avea loc conferințe pe teme interesante, la care sunt așteptați mai mulți participanți. De altfel, organizatorii spun că publicul constănțean este mai avizat decât altele în ceea ce privește consumul de pește. Tocmai de aceea, ei au pus la cale și o tombolă cu premii constând în produse din pește și ustensile de pescuit.

VINUL, INDISPENSABIL Dacă nu sunteți adeptul mâncărurilor orientale, puteți servi un pește preparat românește. Dar nu oricum, ci alături de un vin potrivit. Pentru că nu toate licorile bahice sunt adecvate pentru mâncărurile de pește, trebuie să apelați la un specialist care să vă îndrume în alegerea vinului. De aceea, la festival există un stand al unei crame din Mehedinți, unde puteți găsi o mare varietate de vinuri, de la cele mai slabe la cele mai intense. Reprezentantul cramei, Gabriel Cristea, ne-a spus că, în ceea ce privește alegerea vinului, un criteriu mai important decât sortimentul de pește servit este modul în care a fost preparat. „Cele mai potrivite vinuri pentru pește sunt cele albe și rose”, ne-a mai spus Cristea.