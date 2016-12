Festivalul „Natalia Şerbănescu”, la prima ediţie

Numele primei soliste care a adus cântecul şi costumul dobrogean pe scenă, Natalia Şerbănescu, pe nedrept uitat în ultima perioadă a vieţii, va fi redat, la trei ani de la trecerea în eternitate, memoriei afective a publicului prin organizarea unui festival menit să-i cinstească amintirea. Prima ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc, organizat de Primăria Municipiului Tulcea şi ansamblul artistic „Baladele Deltei”, se va desfăşura, în perioada 16-17 noiembrie, cu începere de la ora 18.00, la Centrul Cultural „Jean Bart” din Tulcea. La această manifestare etalon pentru cântecul autentic dobrogean, la fel ca şi festivalul de la Ovidiu, dedicat Elenei Roizen, Constanţa este reprezentată de şase tineri talentaţi: Marius Brutaru, Marian Petrică Sas, Mădălina Corina Vasile, Tatiana Miriţă din Năvodari, Ionuţ Petreancă din comuna Săcele şi Narenji Sirin din Ovidiu.

Jurnalistul şi interpretul de muzică populară dobrogeană Constantin Badea este unul dintre cei care au avut şansa să colaboreze cu marea interpretă pe care o descrie în culori calde. „Natalia Şerbănescu s-a născut pentru muzică. A avut un talent nativ, fiind înzestrată cu o voce strălucitoare cu o întindere pe trei octave şi o terţă. Şi-a cultivat-o la Liceul „Dinu Lipatti”, având-o ca profesoară de canto pe Elisabeta Moldoveanu, cercetătoare la Institutul de Folclor. Tot în acest interval, o perioadă mai scurtă de timp a fost şi eleva Mariei Tănase, care i-a prescris o carieră strălucitoare”, şi-a amintit Constantin Badea. Solistul, care a colaborat cu regretata interpretă, editând în urmă cu 15 ani o casetă cu cântece dobrogene, „Doruleţ de la Constanţa”, rememorează: „Am cunoscut-o pe Natalia Şerbănescu la începutul anilor ’90, la radio, acolo unde fiecare interpret îşi doreşte să fie auzit. Numai că acest drum este foarte greu de urcat. Prin prezenţa sa la radio un interpret capătă valoare, i se recunosc nişte merite: calităţi vocale, stil, repertoriu. Am tresărit atunci când la telefonul de la intrarea radioului am auzit o voce cristalină, plăcută: „Sunt Natalia Şerbănescu, aş vrea să urc până în redacţie”. De aici până la colaborarea cu regretata Natalia Şerbănescu drumul a fost scurt. A fost singura interpretă din Dobrogea care mi-a întins o mână în spinosul drum spre afirmare şi confirmare pe drumul cântecului popular. Mă consider privilegiat şi norocos că am fost contemporan cu Natalia Şerbănescu şi că m-am numărat printre cei foarte puţini care au colaborat pe plan artistic cu marea interpretă”.