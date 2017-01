Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Dan Spătaru”, aproape de start

Pînă la startul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Dan Spătaru” de la Medgidia a mai rămas o singură zi. Festivalul „Dan Spătaru” s-a născut din dorinţa de a păstra vie memoria îndrăgitului şi regretatului artist născut pe plaiurile dobrogene. Festivalul se va desfăşura în perioada 2-4 octombrie, organizatorii, Consiliul Local Medgidia, Primăria Municipiului Medgidia, Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor – Filiala Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu“ Medgidia, alegînd această perioadă deoarece Dan Spătaru s-a născut pe data de 2 octombrie.

În acest an, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu“ din Medgidia vor urca 20 de concurenţi din întreaga ţară, cu vîrste cuprinse între 16 şi 26 de ani. Evenimentul are o singură secţiune, cea de Interpretare, care se va desfăşura în zilele de 2 şi 3 octombrie, iar în ultima seară, pe 4 octombrie, va avea loc Gala Laureaţilor. Concurenţii vor cînta live, orchestraţia fiind asigurată de „Big Bandul Radio”, sub bagheta maestrului dirijor Ionel Tudor. Juriul care va decide cîştigătorii este format din personalităţi din lumea culturală şi reprezentanţi locali. Preşedintele juriului va fi Titus Andrei, coordonatorul redacţiei de muzică uşoară ,,Radio România”, iar membrii sînt: Sidonia Spătaru – balerină, Voicu Enăchescu – dirijorul corului de cameră „Preludiu”, Aurel Manolache – compozitor, Aurel Storin – scriitor, Dan Dimitriu – compozitor şi dirijor, Andreea Andrei – textier, Cornelia Dumitrescu – directorul Casei de Muzică ,,Electrecord’’, Aurelian Arsene – consilier local în cadrul Consiliului Local Medgidia.

În fiecare seară, după concurs, publicul prezent va avea ocazia să vadă artişti de renume ai muzicii uşoare româneşti, în recital. Luminiţa Anghel şi Costel Lăzăroiu vor susţine un recital pe data de 2 octombrie, iar în cea de-a doua seară a concursului, pe scenă vor urca Doina Spătaru şi Fuego. În seara Galei Laureaţilor vor susţine recitaluri Mihai Constantinescu, Jean Constantin şi Gabriel Dorobanţu.

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Dan Spătaru” este organizat de Consiliul Local Medgidia, Primăria Municipiului Medgidia, Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor – Filiala Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu“ Medgidia. Evenimentul se va desfăşura sub egida Consiliului Local Medgidia.