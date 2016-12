Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2009” şi-a desemnat cîştigătorii

A 39-a ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2009” (20 - 23 august), manifestare de excepţie organizată de Consiliul Judeţean Constanţa, la Teatrul de Vară „Soveja”, s-a încheiat duminică seară. Cele patru zile de festival au fost un adevărat maraton muzical, competiţia din cadrul secţiunilor de Creaţie şi Interpretare fiind strînsă şi sub semnul emoţiilor. Dedicat împlinirii a 2000 de ani de la exilarea poetului Ovidius la Tomis, evenimentul i-a adus pe scena de la malul mării, în ultima seară, cea a Galei Laureaţilor, pe fericiţii cîştigători ai secţiunilor de concurs, personalităţile care le-au înmînat premiile, dar şi un spectacol senzaţional al Gremio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Vai – Vai.

Juriul de anul acesta a fost format din: Mădălin Voicu (preşedinte), Corina Chiriac, Mircea Drăgan, Berti Barbera, Cristian Zgabercea, Viorel Gavrilă, Titus Andrei, Nicolae Costin, Gabriela Scraba, Mirela Pană, Lucian Luca, Paul Eduard Schneider şi Diana Radu Stan. Trofeul „Mamaia 2009”, constînd într-un autoturism Skoda Fabia, a fost cîştigat de basarabeanca Olga Fresenco, alias Alexa, care a interpretat piesa „Rămîi cu mine\", compusă de Adrian Romcescu. La secţiunea Interpretare, premiul I a fost cîştigat de Loredana Ciobotaru, din Tulcea, locul al II-lea i-a fost acordat Cristinei Florentina Vasiu, din Hunedoara şi Timeii Renata Tolvai, din Oradea, iar pe locul al III-lea s-au clasat Alin Ignat din Alba Iulia, şi Cristina Bondoc din Tulcea. La secţiunea Creaţie, unde premiile sînt acordate în funcţie de punctajul dat de juriu, a fost înregistrată o situaţie inedită, patru piese obţinînd acelaşi număr de puncte. Astfel, s-a decis ca premiile al III-lea şi al II-lea să nu se mai acorde. Premiul I a revenit pieselor „Vino… măcar în vis\" (compozitor Mircea Romcescu, textier Mircea Romcescu) „Tu nu vezi cerul\" (compozitor Tudor Andrei, textier Andreea Andrei), „Vreau doar iubirea ta\" (compozitor Adrian Romcescu, textier Dana Dorian) şi „Prin ochii tăi pot visa\" (compozitor Cristian Faur, textier Dana Dorian). La secţiunea Creaţie a mai fost acordat un premiu din partea Neptun TV, piesei „Cine-ţi cîntă\", compusă de Marius Moga şi interpretată de Dalma.

Premiul „In memoriam Teo Peter\" a ajuns la trupa Big Deal, pentru piesa „Te strig\". Premiul Mădălin Voicu şi al Fundaţiei „Ion Voicu\" i-a revenit preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, în semn de recunoaştere şi preţuire pentru promovarea muzicii interpretative româneşti, diploma avînd forma celebrei viori Stradivarius. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, profund emoţionat, a menţionat: „Este o surpriză şi o onoare deosebită pentru mine. Nu numai pentru mine, ci şi pentru toţi colegii mei din Consiliul Judeţean, de la funcţionari, la consilieri, cei care am muncit şi am sprijinit acest eveniment. Nu ne vom opri aici şi vom continua să promovăm cultura în fiecare an”. Preşedintele festivalului şi directorul Direcţiei de Cultură din cadrul CJC, Cristian Zgabercea, a completat: „Vă promit că, la anul, cea de-a 40-a ediţie va fi mai frumoasă decît cea de anul acesta”.

Premiul presei a fost obţinut de Larisa Ciortan, din Constanţa. Societatea Română de Radiodifuziune a oferit cîte un premiu special, în valoare de 1.500 de lei, la secţiunea Creaţie, melodiei „Te-am ales pe tine\", compusă de Ivan Caragea şi Daniela Doroftei, respectiv la secţiunea Interpretare, Danielei Cojocaru, din Iaşi.

Seara de Gală a Festivalului Naţional „Mamaia 2009” a fost onorată şi de prezenţa unor personalităţi de marcă ale Constanţei şi nu numai. Alături de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, la eveniment au mai participat primarul oraşului Constanţa, Radu Mazăre, care a fost primit cu căldură şi aplaudat de public, senatorul PSD Alexandru Mazăre, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, primarul oraşului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, prefectul judeţului Constanţa, Tit-Liviu Brăiloiu.

Cîştigătoarea trofeului „Mamaia 2009”, basarabeanca Alexa: „Ştiu să cînt şi am dat din suflet, pe scenă, tot ce am avut mai bun”.

Mult rîvnitul trofeu al ediţiei din acest an a festivalului a fost cîştigat de Olga Fesenco din Republica Moldova, cu numele de scenă Alexa. În vîrstă de 21 de ani şi originară din Chişinău, tînăra interpretă a convins juriul şi publicul cu „Doar Iubirea Ta”, piesă al cărei text îl semnează, pe muzica lui Alexandru Braşoveanu. Alexa a plecat acasă cu un premiu care îi face cinste, intrînd în posesia unui superb autoturism marca Skoda Fabia, trofeul „Mamaia 2009”. Primul lucru pe care Alexa l-a făcut după terminarea festivalului a fost să îşi îmbrăţişeze mama. Mîndră de performanţa realizată, tînăra basarabeancă a menţionat: „Muzica este viaţa mea! Este pentru prima oară cînd primesc un asemenea cadou. Nu am mai avut mari cîştiguri pînă acum şi mă bucur că l-am cîştigat, pentru că ştiu să cînt şi am dat din suflet pe scenă tot ce am avut mai bun”. Cariera Alexei este la început, ea cîntă de cinci ani, iar „Mamaia 2009” nu este singurul festival la care a participat în România. În 2003, ea a fost prezentă la „Steluţele Mării”, ocupînd locul al II-lea şi la „Seara Basarabenilor” din cadrul Festivalului „Cerbul de Aur”, în 2005, cînd a şi lansat albumul de debut, intitulat „Un sărut”.

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2009” s-a încheiat, duminică seară, în atmosfera senzaţională creată de trupa Provincialii şi Gremio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Vai - Vai, celebra şcoală braziliană de samba ale cărei reprezentaţii incendiare din staţiunea Mamaia au încîntat, în acest sezon, publicul estival. Alături de dansatorii brazilieni a fost şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a dansat pe toată durata prestaţiei artiştilor. „Îmi aduc aminte de cînd am fost prima oară în Brazilia. Am intrat în discotecă şi am văzut cum toată lumea dansa, de la copii şi pînă la bătrîni şi chiar două persoane cu handicap. M-am gîndit atunci: Doamne, ce poftă de viaţă au oamenii aceştia! Am văzut şi în această seară (n.r. duminică seară), în public, o persoană cu handicap şi am observat cît trăieşte clipa alături de toţi ceilalţi”, a remarcat primarul Radu Mazăre.

Gala, transmisă în direct de TVR 1 şi TVR Internaţional, a fost prezentată de Albertina Ionescu şi Adrian Dumitrescu, actor la Teatrul de Stat din Constanţa. Festivalul de Muzică Uşoară Mamaia 2009, care a debutat pe 20 august, i-a avut ca invitaţi pe Erminio Sinni şi Corina Chiriac, Nicola, Distincto, Adrian Romcescu, Ladies şi Francesco Napoli, Ramona Bădescu, Millenium, Rafaelo di Pietro, Provincialii şi Gremio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Vai - Vai.