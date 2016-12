Festivalul Rock City Open Air, amînat

Rock City Open Air, festivalul de rock şi metal care trebuia să aibă loc între 20 şi 23 august, în comuna Borcea, lîngă Feteşti, a fost amînat, din cauză că headlinerii principali, Immortal, au decis să anuleze concertul din cadrul evenimentului. „Am decis cu greu amînarea festivalului, amînarea s-a dovedit a fi inevitabilă din cauza faptului că headlinerii principali, Immortal, ne-au comunicat anularea concertului (...). Au decis anularea concertului cu numai o săptămînă înainte, în condiţiile în care sînt plătiţi peste 50% în avans\", transmite, într-un comunicat, organizatorul evenimentului, Metal Masters.

Potrivit organizatorilor, cei de la Immortal au decis să anuleze concertul de la Rock City Open Air, deşi „au fost plătiţi cu 10.000 euro în avans pînă la data de 30 iunie\". Totodată, în cursul lunii iulie, ei au primit biletele de avion, în valoare de 5.023 euro. Organizatorii festivalului spun că trupa Immortal a invocat trei motive, dar „niciunul serios\", respectiv că îi este frică de faptul că nu vor avea rezervare la hotel, că nu a primit confirmarea pentru riderul de pirotehnică, „în condiţiile în care, contractual, este responsabilitatea Immortal 100% să îşi plătească şi organizeze pirotehnica\" şi că au auzit că sînt puţine vînzări în avans şi nu doresc să cînte în cadrul unui „festival posibil eşec\".

Un al doilea motiv pentru amînarea Rock City Open Air este acela că pentru festival au fost vîndute în avans doar 810 bilete. „În aceste condiţii, doar 810 bilete vîndute în avans, cît şi anularea concertului Immortal, am decis să nu riscăm un uriaş scandal la faţa locului. Această anulare a amplificat neîncrederea publicului, neîncredere care durează de nouă luni şi care se pare că a devenit certitudine\", se mai spune în comunicat.

Potrivit organizatorilor festivalului, „au înţeles situaţia\" artiştii de la Amon Amarth, Edguy, Overkill, Paul Di Anno, Mayhem, Einherjer, Candlemass, Solitude Aeturnus, cît şi alte trupe care au, pe lîngă bilete de avion achitate, şi onorarii în avans cuprinse între 50% şi 75%. „Prin urmare, aceste trupe - headlineri în alte zile - îşi vor onora promisiunea către publicul din România. Aceste trupe vor concerta în România\", mai spun organizatorii, care precizează că, după ce va fi stabilită o dată pentru desfăşurarea concertelor, o vor anunţa. Totodată, cei care au cumpărat bilete la Rock City Open Air le pot păstra pentru ediţia amînată sau pot recupera contravaloarea acestora.

Potrivit organizatorilor, au fost vîndute bilete în Finlanda, Spania, Israel, Italia, Bulgaria, Cipru, Grecia, Ungaria, Serbia, Grecia, Germania, Anglia. „Ni s-a comunicat că, la ora actuală, avem 810 bilete vîndute, dintre care aproape 300 de bilete vîndute de către cele 28 de trupe româneşti participante (10 bilete de trupă). În realitate sînt 400 de bilete vîndute în avans în România. Noi am crezut atît de mult în mişcarea metalică încît am plătit în avans aproape tot ce era necesar pentru ca festivalul să aibă loc. Am sperat cu încăpăţînare că la faţa locului vom avea încă 1.000 de oameni pentru a realiza necesarul de break-even pentru ca festivalul să iasă măcar pe zero. Gîndim pe termen lung, vrem să iasă, din pasiune, o pasiune de-o viaţă\", se mai arată în comunicat.

Un număr de peste 60 de trupe ar fi trebuit să concerteze la Rock City Open Air. Preţul biletelor puse în vînzare a pornit de la 270 de lei, dacă erau cumpărate în perioada 12 februarie - 30 aprilie, 300 de lei, în perioada 1 mai - 31 iulie, 350 de lei, între 1 şi 19 august, şi 400 de lei la intrare.