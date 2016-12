Festivalul Stufstock 2009, între anulare şi amînare

Cea de-a şaptea ediţie a festivalului Stufstock, care, în mod tradiţional, ar fi trebuit să aibă loc în august, la Vama Veche, ar putea fi anulată din cauza lipsei de fonduri, însă organizatorii speră să realizeze evenimentul în septembrie, într-o variantă care să includă doar trupe româneşti. „Sîntem, încă, în căutare de fonduri\", a declarat Mircea Toma, organizator al evenimentului. „Am amînat pentru septembrie, pentru că prima perioadă de finanţare nu a fost deloc prietenoasă. Pică foarte rău şi scandalul Ridzi (n.r. Monica Iacob Ridzi, fostul ministru al Tineretului şi Sportului), pentru că ne-a retezat perspectivele de a atenta la bani publici\", a mai spus acesta. „Dacă e să se întîmple, festivalul e gîndit într-o versiune românească - Best of Stufstock -, cu o scenă dedicată artiştilor români consacraţi şi o scenă cu newcomers\", a adăugat Toma.

Ediţia de anul trecut a festivalului a avut un buget de aproximativ 450.000 de euro, din care doar jumătate a fost acoperit prin sponsorizări. Line up-ul 2008 a inclus trupe precum dEUS, Apocalyptica, Air Traffic, Jean Luc Pont, The Amsterdams etc. Totodată, în 2007, la festival au participat peste 40 de trupe şi artişti independenţi din România, Europa şi Statele Unite, printre care The Dandy Warhols, Toy Dolls şi Cradle of Filth.

Început în urmă cu şapte ani, ca un eveniment de protest, ce vroia să recupereze drepturile muzicii alternative pe un litoral dominat de mainstream, Stufstock ajunsese, în 2008, la maturitatea unui festival în toată regula.