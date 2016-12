Festivalul „Stufstock” se apropie de final

Festivalul „Stufstock”, unul dintre cele mai aşteptate evenimente din Vama Veche, locul unde artele îşi dau întâlnire, spre deliciul publicului, continuă. După un periplu incitant, cu workshop-uri de fotografie, menite să prezinte „Vama sub lumini de Oscar”, proiecţii de filme şi teatru de calitate, „Stufstock” a dat, vineri, startul concertelor de calitate. Pe scena Stufstock au urcat: Up to Eleven, Krepuskul, White Walls, Trooper, Altar, Travka şi Negura Bunget.

Distracţia continuă, în această sâmbătă, de la ora 17.00, cu recitaluri susţinute de trupele tinere care doresc să se lanseze pe piaţa muzicală şi pentru care a fost creată competiţia „Stufstock Newcomers”. Pe aceeaşi scenă sunt aşteptaţi apoi, de la ora 18.45, spre deliciul vamaioţilor, Blue Pulse, East Roots, Byron, Alternosfera, OCS, Nişte Băieţi şi „Naţionala de rock a României”, Iris.

„Stufstock” 2011 se încheie, duminică, la Terasa Roata, cu o petrecere care începe la ora 21.00, iar concertul celor de la Romano ButiQ va da savoare atmosferei festive.

Ediţia de anul acesta a Festivalului „Stufstock”, care s-a desfăşurat în perioada 21-28 august, o continuă pe cea de anul trecut, dezvoltând conceptul de Rockarte cu o săptămână de muzică, proiecţii de film, piese de teatru, workshop-uri de fotografie şi muzică.