Festivalul Stufstock, ediţia 2006, a ajuns la final

Festivalul Stufstock ajuns, în acest an la cea de a IV-a ediţie, a devenit deja o tradiţie la Vama Veche. Desfăşurat în perioada 1-3 septembrie, evenimentul a reunit mii de iubitori ai muzicii rock. În acest an, scena nu a mai fost amplasată pe plajă, ci la Marina Park, la marginea satului, pe cînd scena de folk şi etno a fost amenajată la “Papa la Soni”. La ediţia din 2006 a evenimentului au fost prezente, în cele trei seri ale festivalului, 45 de trupe, care au reuşit să încînte publicul numeros, venit în Vama Vache. Dacă în primele două zile, spectatorii au învins frigul şi ploaia, în cea de a treia seară, publicul a fost mai puţin numeros, însă, la fel de deschis şi de entuziast.

În ultima seară, au apărut şi cîteva probleme, din cauza faptului că programul fusese stabilit pe cele două scene, iar duminică nu s-a mai cîntat decît pe una, astfel că orele de intrare pe scenă ale artiştilor au fost decalate cu aprox. o oră. Dar, acest lucru nu i-a împiedicat pe vamaioţii veniţi la spectacol să rămînă pe poziţii. Show-ul serii de închidere a fost deschis de “Za Duf”, programul fiind continuat de “Butterflies în my stomach”, “Cri Gri”, “Bega Blues Band”, “Teamsters”, “Vali Răcilă”, “Iordache”. Rintre cele mai ovaţionate formaţii a fost “Soul Funkotopia”, o trupă de englezi şi români, care a reuşit să facă un spectacol de zile mari, pe ritmuri de jazz. Stufstock, ediţia 2006, a fost închisă pe sound-uri etno-balcanice ale nemţilor de la “Al Jawala”. “Cea de a treia seară a Stufstock-ului a fost cea mai tare! Îmi pare rău că au rămas atît de puţini spectatori, acum, la final. Am venit pentru prima dată la acest festival, dar voi repeta experienţa. A fost extraordinar ce s-a întîmplat în cele trei zile! Nu pot spune că sînt rock-eriţă înrăită, dar Stufstock merită văzut de aici, din frig şi ploaie, nu de acasă, de la televizor”, a mărturisit Andreea, o tînără de numai 17 ani, din Tîrgovişte.