Festivalurile lunii august

Luna august aduce în România numeroşi artişti internaţionali, de la Moby, Noisettes, Deftones şi Guano Apes, la Tarja şi Iggy Pop, care vor concerta, alături de trupe româneşti, la diverse festivaluri, care împânzesc ţara, de la munte până pe litoral.

• Padina Fest • Între 3 şi 7 august va avea loc cea de-a doua ediţie a Padina Fest. Timp de cinci zile iubitorii de muzică, distracţie şi aventură se pot bucura, pe platoul Padina din Munţii Bucegi, la 1.499 de metri altitudine, de diferite sporturi, de lecţii de educaţie montană şi ecologică, dar şi de programe artistice, filme şi concerte de muzică folk şi rock. Muzica, dansul şi buna dispoziţie vor fi asigurate de trupe ca Robin and the Backstabbers, Toulouse Lautrec şi Şuie Paparude, Paradox, Stillborn, Travka şi Viţa de Vie.

• The Mission Dance Weekend • În weekendul 5 - 6 august, centrul de distracţie se va muta pe litoral, la Năvodari, unde are loc cea de-a patra ediţie The Mission Dance Weekend. Capetele de afiş sunt Moby şi Paul van Dyk. Cel dintâi va concerta în seara de 6 august, alături de Dubfire, Şuie Paparude, ROA, The Model şi Greeg, iar Paul van Dyk va împărţi scena cu Above & Beyond, Ferry Corsten, Gabriel & Dresden şi Snatt & Vix feat. Alexandra Bădoi.

• ARTmania • Pe de altă parte, pe 8 august debutează, la Sibiu, cea de-a şasea ediţie a festivalului ARTmania, ce se va desfăşura în Piaţa Mare, dar şi la Sibiu Arena, un spaţiu special amenajat pentru festival în pădurea Dumbrava, într-o fostă bază militară. Arena, ce va fi deschisă între 12 şi 14 august, când se încheie festivalul, este destinată concertelor unor trupe româneşti, ce urmează să fie anunţate, şi distracţiei publicului, fiind prevăzută şi cu spaţii şi servicii de campare.

• Alternative Summer Day • Concertele din Piaţa Mare din Sibiu vor avea loc pe 12 şi 13 august. În acest an, şase nume importante ale muzicii rock internaţionale vor urca pe scena din Piaţa Mare: Lacrimas Profundere, Helloween şi Tarja Turunen, pe 12 august, şi Republica, Sonata Arctica şi Lacuna Coil, pe 13 august.

Weekendul 13 - 14 august va aduce multă muzică şi bucureştenilor. Astfel, pe 13 august, la Arenele Romane, va avea loc Alternative Summer Day, eveniment al cărui cap de afiş este trupa americană Deftones şi care mai include concertele trupelor româneşti Paraziţii, Luna Amară, Implant pentru Refuz şi White Walls.

• Summer Well • În acelaşi weekend, debutează Summer Well, un nou festival, organizat în afara Bucureştiului, pe Domeniul Ştirbey de la Buftea. Pe 13 august vor urca, pe scena festivalului Noisettes, Plan B, Mystery Jets, Graffiti6 şi Chew Lips, iar în ziua următoare - Interpol, The Raveonettes, The Wombats, Chapel Club şi Alex Clare. Pe lângă concerte, festivalul va prezenta filme, expoziţii şi alte evenimente, toate în cadrul spectaculos al Domeniului Stirbey.

• Dark Bombastic Evening • Muzica nu se opreşte nici în următorul weekend (19 - 20 august), când la Cetatea Alba Iulia va avea loc cea de-a treia ediţie a festivalului Dark Bombastic Evening. În cadrul ediţiei 2011 vor concerta între zidurile fortăreţei trupele: Roma Amor (Italia), Draconian (Suedia), Vulture Industries (Norvegia), Hexvessel (Finlanda/ Marea Britanie), Alcest, Les Discrets şi Year of No Light (Franţa), Dirty Granny Tales (Grecia), Rome (Luxemburg), Loell Duinn (Croaţia) şi, din România, Dordeduh şi Sunset in the 12th House.

• Peninsula • Spre sfârşitul lunii, iubitorii de muzică se vor îndrepta către Târgu Mureş, unde, în perioada 25 - 28 august, are loc cea de-a noua ediţie a Festivalului Peninsula, cel mai amplu eveniment muzical din România, ce va cuprinde aproape 70 de concerte pe parcursul celor patru zile.

• Stufstock • Pe de altă parte, Festivalul Stufstock, redenumit Stufstock Rockarte şi aflat la cea de-a noua ediţie, va aduce pe plaja de la Vama Veche o săptămână de rock, film, teatru şi fotografie, în perioada 21 - 29 august. Până în prezent nu au fost anunţate trupele ce vor evolua în festival.