Festivitatea deschiderii anului şcolar

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că fiecare şcoală va decide asupra datei de organizare a festivităţii de deschidere a noului an de învăţământ, instituţia pe care o conduce nefăcând vreo recomandare în această privinţă. Ministrul Educaţiei a anunţat, pe 3 septembrie, că noul an şcolar va începe pe 17 septembrie, ca urmare a numeroaselor solicitări venite din partea părinţilor. „Au fost foarte multe solicitări din partea părinţilor. Este corect să răspundem acestora”, a spus atunci ministrul Educaţiei. Ecaterina Andronescu a subliniat că amânarea începutului de an şcolar din 10 în 17 septembrie va oferi încă o săptămână pentru rezolvarea problemelor pe care le au şcolile, inclusiv cele legate de clasa pregătitoare, introdusă în premieră în ciclul primar. Anul şcolar 2012-2013 ar fi trebuit să înceapă, potrivit calendarului anunţat iniţial de Ministerul Educaţiei, la 10 septembrie, cu primul semestru programat până în 21 decembrie. (A.J.)