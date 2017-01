Festivităţi de Ziua Armatei

Cu ocazia Zilei Armatei României toate instituţiile militare din ţară au arborat Drapelul Naţional şi s-au organizat ceremonii militare şi activităţi comemorative în toate garnizoanele din ţară precum şi în toate ţările în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în teatrele de operaţii. Totodată, Marele Pavoaz a fost ridicat la bordul navelor militare maritime şi fluviale. Militarii din garnizoana Constanţa au participat la ceremoniile militare desfăşurate la Monumentele Eroilor din primul şi al II-lea Război Mondial din Cimitirul Central. În Cehia şi Slovacia, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE) a organizat Marşul Comemorativ pentru cinstirea eroilor români căzuţi în Cehoslovacia. Marşul a fost condus de directorul ONCE, iar la eveniment au participat militari din cadrul Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul“, elevi ai Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir“ din Breaza, precum şi reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război. Militarii români din teatrele de operaţii au sărbătorit Ziua Armatei prin organizarea unor ceremonii militare şi a unor activităţi culturale şi sportive la care au fost invitaţi şi parteneri din coaliţiile multinaţionale.