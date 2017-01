Festivităţi la Tropaeum Traiani

Sute de constănţeni au participat, ieri, la manifestările prilejuite de Ziua Naţională a României care s-au desfăşurat la monumentul triumfal de la Adamclisi, Tropaeum Traiani. Prima amplă manifestare cu ocazia Zilei Naţionale desfăşurată la Adamclisi a avut loc anul trecut, când mii de români au venit la Adamclisi pentru a sărbători unificarea României. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, declara, în 2009, că va face o tradiţie din sărbătorirea Zilei Naţionale la Tropaeum Traiani. “Dovedim că nu am uitat cine suntem. Un popor care nu îşi cunoaşte trecutul nu îşi merită nici prezentul şi nici viitorul. Vă spun aceste lucruri cu convingerea în suflet că cei care gândiţi şi simţiţi româneşte sunteţi azi aici, la sărbătoarea noastră naţională, la împlinirea a 92 de ani de la Marea Unire de la 1918”, a declarat ieri, la Adamclisi, Nicuşor Constantinescu. Preşedintele CJC a făcut apel la unitate, precizând că dacă nu ştim să plângem împreună atunci când suferim, dacă nu ştim să ne bucurăm de ziua noastră naţională împreună, atunci ne merităm soarta şi clipele prin care trecem. “Trecem prin clipe grele. România a trecut prin mii de alte situaţii de o mie de ori mai grele. A avut guverne mai proaste decât cel prezent. Am trăit mai prost şi ne-au minţit multe alte guverne, dar noi am fost şi am rămas aceiaşi români”, a spus Constantinescu. În alocuţiunea sa, preşedintele CJC le-a reamintit celor prezenţi la eveniment de poetul Adrian Păunescu, trecut recent în lumea celor drepţi. “Vreau să ne gândim şi la Adrian Păunescu, care, din păcate, nu mai este printre noi. Toţi tinerii trebuie să ştie că Adrian Păunescu a fost unul dintre marii poeţi naţionali români, unul din sufletele şi spiritele care vor rămâne în istoria neamului românesc ca mare luptător şi mare talent, cu har dat de la Dumnezeu pentru poezie. Am rămas surprins să constat că elevii, la şcoală, nu mai învaţă istoria adevărată a poporului român, că nu ştiu ce înseamnă simbolurile noastre adevărate”, a spus preşedintele CJC. Prezent la manifestările de la monumentul triumfal, senatorul PSD Alexandru Mazăre a declarat că românii trebuie să fie uniţi în momentele dificile. “Se mira preşedintele CJC Nicuşor Constantinescu de faptul că tinerii din ziua de azi nu mai învaţă istoria adevărată a României. Dar ce să mai înveţe pentru că, în curând, limba română se va studia în anumite părţi ale României ca limbă străină. Geografia, istoria României vor fi predate în altă limbă. Vor fi obiecte de studiu care se vor face opţional. Vă întreb, încotro se îndreaptă statul român? Atunci când unul din pilonii fundamentali ai oricărei ţări, învăţământul, este atacat, atunci acea ţară este în derivă”, a declarat Alexandru Mazăre. Senatorul PSD a adăugat că soluţia, în momentul de faţă, nu mai este la guvernanţi: “Soluţia este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Trebuie să încercăm să fim mai uniţi, mai apropiaţi unul de celălalt şi să înţelegem că România nu este a celor care vremelnic ocupă funcţii, ci România a fost, este şi va fi a tuturor românilor”. Pe lângă alocuţiunile oficialităţilor participante, la manifestările de la Tropaeum Traiani au fost recitate poezii, iar ansamblurile folclorice Dobrogea, Doina Dobrogei şi Brâuleţul Dobrogean au susţinut un spectacol de dansuri populare tradiţionale.