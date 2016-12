Festivităţi organizate de Ziua Rezervistului

Rezerviştii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN) şi Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) au sărbătorit, vineri, „Ziua Rezervistului“. „Este o zi deosebită pentru noi. Am sărbătorit „Ziua Rezervistului“, precum şi aniversarea a 21 ani de la înfiinţarea asociaţiei. Totodată, am profitat de această ocazie şi am adus la cunoştinţa membrilor asociaţiei bilanţul activităţilor desfăşurate anul trecut“, a declarat col. (r) Marin Constantin, preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă din MAI „Tomis“ Constanţa. La festivitatea organizată de rezerviştii din MAI în sala de festivităţi a Poliţiei Municipiului Constanţa a participat şi un fost ministru al MAI, Doru Viorel Ursu, care şi-a lansat cu această ocazie volumele 1 şi 2 ale lucrării „Sânge şi carne de om“, în care sunt prezentate aspecte din evenimentele petrecute în decembrie 1989.

MESAJ Membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) - Filiala Constanţa au organizat, joi seara, o adunare festivă prilejuită de acest eveniment în sala de protocol a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. „Este absolut ruşinos mesajul adresat de preşedintele României, cu ocazia „Zilei Rezervistului“. Atunci când guvernanţii portocalii ne umileau şi ne batjocoreau nu l-am simţit niciodată apropiat pe domnul preşedinte. Ba dimpotrivă. Mesajul preşedintelui, în stilul său caracteristic, urmăreşte un singur obiectiv: acela de a dezbina în continuare asociaţiile cadrelor în rezervă şi în retragere“, a declarat col. (r) Remus Macovei, preşedintele SCMD – Filiala Constanţa. „Aş vrea să vă mulţumesc, astăzi, dumneavoastră, celor care v-aţi dedicat viaţa slujirii Patriei, care v-aţi ales nobila profesie de militar şi v-aţi onorat cu demnitate angajamentele asumate prin sacralitatea Jurământului militar, spunându-vă că Guvernul României a reparat un act nedrept care lovea atât în demnitatea dumneavoastră, cât şi în modul în care statul ar fi trebuit să vă recompenseze activitatea. Ziua dumneavoastră, de fapt a noastră, ne găseşte astfel, cu voia lui Dumnezeu, în circumstanţe dătătoare de speranţe, după o perioadă grea pentru rezerviştii Armatei României“, a declarat Corneliu Dobriţoiu, ministrul Apărării Naţionale, cu ocazia Zilei Rezervistului.