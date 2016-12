Festivităţile de la deschiderea anului şcolar, exclusiv în interesul elevilor

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a cerut inspectorilor şcolari ca luni, în prima zi de cursuri, elevii şi părinţii să fie instruiţi cu privire la siguranţa în unităţile de învăţământ şi în afara lor, iar festivităţile de la deschiderea anului şcolar să fie gândite exclusiv în interesul copiilor. Întrebat dacă a cerut ca festivităţile de deschidere a noului an şcolar să fie reduse la 30 de minute, ministrul Educaţiei a negat. \"Nu am cerut ca festivităţile din 13 septembrie să fie reduse la 30 de minute. În schimb, în videoconferinţă am cerut inspectorilor generali şcolari ca în prima zi de şcoală să fie organizată o oră de dirigenţie în care să li se explice părinţilor şi copiilor despre siguranţa în şcoli şi în afara lor. Legat de organizarea serbărilor, acolo unde este o tradiţie, ea poate fi menţinută. Dar am cerut ca serbările să fie organizate doar dacă sunt în intersesul copiilor. Concret, nu aş vrea ca elevii să fie ţinuţi în soare\", a spus Daniel Funeriu.