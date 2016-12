Fetele de la CS Phoenix Constanţa, medalie de bronz la CN de minibaschet

Săptămâna trecută, la Braşov, s-a desfăşurat Campionatul Naţional de minibaschet fete, competiţie la care CS Phoenix Constanţa a participat cu echipa vicecampioană naţională la categoria de vârstă 2000-2001, în parteneriat cu echipa de minibaschet fete de la CSU Cuadripol Braşov. Fetele s-au clasat în final pe locul 3, după ce au cedat în semifinale în partida cu LPS Arad, 32-43, aceeaşi formaţie care, în urmă cu doi ani, s-a impus în finala cu CS Phoenix Constanţa. În finala mică, micuţele baschetbaliste au câştigat, cu 30-21, confruntarea cu LAPI Dej. Celelalte rezultate: 100-4 cu BC For You Cluj Napoca, 95-0 cu ASC Solaris Ploieşti, 100-3 cu CS Temerari Călăraşi, 71-11 cu ACS Comets, 74-10 cu CS Olimpia, 58-23 cu CSS 1 Ploieşti, 47-8 cu CSM Tîrgovişte şi 49-22 cu CSS 1 Ploieşti. În acest an, fetele de la CS Phoenix Constanţa au fost ofertate de CSU Braşov, clubul la care au fost şi transferate pentru a juca in Liga Naţionala de Minibaschet Braşov 2012. Jucătoarele de la CS Phoenix Constanţa: Ana Ivanov, Bianca Ivanov, Ştefania Guşă, Silvia Negoiescu, Anca Crăciun, Ioana Marin, Ioana Mocanu, Teodora Petrescu, Beatrice Suciu. Jucătoarele de la CSU Cuadripol Braşov: Maria Ferariu, Daria Rusu, Ioana Patrescu. Antrenori: Cristian Mănăstireanu şi Eugen Roşu. Pentru Tabăra Giganţilor - lot naţional Under 12 au fost selecţionate şi trei jucătoare de la CS Phoenix Constanţa - care se vor antrena de acum încolo pentru CSU Braşov: Anca Crăciun - 1,78 m înălţime şi gemenele Ana Ivanov - MVP la Campul Ghiţă Mureşan 2011 (1,64 m înălţime), precum şi sora sa Bianca Ivanov (1,63 m înălţime), fetele având vârsta de 12 ani.

„Acest parteneriat se va prelungi, cu siguranţă, şi la Campionatul Naţional Under 13 din toamna acestui an, întrucât colaborarea cu CSU Braşov este una de succes care a adus numai beneficii pnetru ambele cluburi colaboratoare, dar şi pentru sportive şi părinţii acestora. La acest campionat CS Phoenix Constanta a participat şi cu o echipă de fete de nivel babybaschet, pentru experienţă”, a declarat Maria Tudor, manager CS Phoenix Constanţa.

De asemenea doi băieţi de la CS Phoenix Constanţa au fost transferaţi la CSU Braşov pentru a juca în această săptămână pentru echipa braşoveană în cadrul Campionatului Naţional de minibaschet masculin, unde CSU Braşov speră să devină campioană. Aceştia sunt Sergiu Ursu - conducător de joc şi Andrei Bercea - pivot.