Fetele sexy cu chef de petrecere, dar mai ales animatoarele cu ţinute provocatoare rămân atracţia numărul unu prin cluburile din Mamaia. Acest lucru a fost demonstrat de petrecerea „Fetish Party” ce a avut loc, sâmbătă seară, în Princess Summer Club din Mamaia, unde domnii au fost „hipnotizaţi” de mişcările senzuale ale dansatoarelor, sumar îmbrăcate.

„România are cele mai frumoase femei din lume! Suntem campioni la acest capitol. Am fost prin cluburi din Spania şi Germania şi cele mai frumoase fete de acolo vorbeau limba română. Ar trebui să fim mândri de asta. Eu... sunt!”, a declarat George Dovlea din Bucureşti. „Eu am venit cu prietena... sper să nu mă audă. Sunt „periculoase” fetele din seara asta, nu am cum să nu mă uit!”, a declarat Adrian Vasile din Constanţa. „Ne uităm şi noi fetele, ce, nu avem voie? Ne dăm cu părerea. Sunt foarte frumoase fetele, dar chiar dacă aş arăta ca ele nu cred că aveam curajul să dansez în faţa tuturor. Le apreciez curajul”, a declarat Monica din Năvodari.