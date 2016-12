Fetisleam, în semifinalele CI de tenis under 14

Campionatele Internaţionale ale României de tenis pentru juniori sub 14 ani, turneu internaţional de categoria a treia, care are loc la baza sportivă AS Tenis Club din Bucureşti, se află în faza semifinalelor. În întrecerea băieţilor, constănţeanul Edris Fetisleam şi-a valorificat statutul de favorit nr. 2 şi s-a calificat în penultimul act al competiţiei, după ce a trecut în sferturile de finală de Marian Prăjescu (cap de serie nr. 7), cu 1-6, 6-3, 7-5. Sportivul legitimat de CS Ştiinţa şi antrenat de Dorin Ochiuleţ se va lupta pentru un loc în finală cu Ioan Luca Vidan (cap de serie nr. 3). În schimb, principalul favorit al competiţiei, Ştefan Paloşi (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu) a ratat calificarea în semifinale, după ce a cedat în duelul cu Mykyta Mashtakov (cap de serie nr. 5), cu 3-6, 5-7. În întrecerea fetelor, (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu), cap de serie nr. 6, s-a oprit în sferturi, după ce a cedat în disputa cu Gabriela Nicole Tătăruş (cap de serie nr. 3), cu 2-6, 6-3, 4-6.