Fetisleam, în sferturi la Zagreb

Jucătorul constănţean de tenis de câmp Edris Fetisleam (CS Ştiinţa, antrenor Dorin Ochiuleţ) are un parcurs excelent la turneul internaţional de categoria a 2-a rezervat juniorilor sub 14 ani, găzduit în aceste zile de oraşul croat Zagreb. Cap de serie nr. 3, Fetisleam a confirmat aşteptările şi s-a calificat în sferturile de finală fără să piardă vreun set. Constănţeanul i-a învins pe Shaka Cristellotti (Italia), cu 6-0, 6-2, Borna Cilickraljevic (Croaţia), cu 7-6, 6-3, şi Hrvoje Plukavec (Croaţia), cu 7-6, 6-2. Sportivul clasat pe primul loc în clasamentul intern la categoria sa de vârstă va lupta astăzi pentru un loc în semifinale cu ungurul Akos Kotorman, cap de serie nr. 5.

ÎNVINŞI ÎN SEMIFINALE. Cei doi tenismeni constănţeni angrenaţi în competiţiile interne din această săptămâni au pierdut ieri în semifinalele probei de simplu. Astfel, la turneul categoria A din cadrul Circuitului Naţional al FRT, rezervat jucătorilor sub 12 ani, care are loc la Sibiu, la baza sportivă a clubului TC Pamira, Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu), cap de serie nr. 3, a ratat calificarea în finală, fiind învins de Radu Taica (CS Winners), cu 7-5, 6-2, şi va juca azi pentru locul 3 cu Laurenţiu Mandocescu (Victoria Bucureşti), cap de serie nr. 4. Tot azi, Alexander Gima va evolua în finala de dublu alături de un alt constănţean, Ştefan Paloşi (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu), cei doi fiind principalii favoriţi ai întrecerii. Tot în finala de dublu, dar la fete, va juca Selma Cadâr (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lenuţa Ivancu), împreună cu Iris Kiraly (CSM Zalău), cele două fiind cap de serie nr. 2. La turneul categoria A din cadrul Circuitului Naţional al FRT, rezervat jucătorilor sub 14 ani, care are loc la baza sportivă Politehnica din Bucureşti, Adrian Boitan (Tenis Club Idu Mamaia, antrenor Damian Petcu), cap de serie nr. 3, a cedat în semifinale în faţa lui Florian Aldică (TC Fibec), cap de serie nr. 2, cu 2-6, 3-6, şi va juca azi pentru locul 3 cu Răzvan Bobleagă (Politehnica Bucureşti), cap de serie nr. 1. Boitan va juca azi şi finala la dublu, împreună cu Teodor Giuşcă (AMG Bucureşti).