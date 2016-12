Fetisleam, învingător la Mamaia

Duminică, la Baza sportivă Tenis Club Idu Mamaia, situată pe malul Lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, s-a încheiat Campionatul Naţional individual de tenis rezervat junioarelor şi juniorilor sub 14 ani. În întrecerea băieţilor, trofeul în proba de simplu i-a revenit constănţeanului Edris Fetisleam (CS Ştiinţa Constanţa), care s-a impus şi în proba de dublu, alături de Luca Vidan (Tenis Prim Bucureşti). Principalul favorit şi-a continuat sâmbătă parcursul perfect, câştigând în semifinale în faţa lui Valentin Popescu (TC Livone Ilie Năstase), cap de serie nr. 3, cu 6-2, 6-0. În finală, tenismanul pregătit de Dorin Ochiuleţ s-a duelat cu Vlad Dancu (TC Bucureşti), cap de serie nr. 6, care l-a învins sâmbătă, în semifinale, pe Luca Vidan (Tenis Prim Bucureşti), cap de serie nr. 2, cu 6-1, 6-3. Ultimul act al competiţiei a fost unul echilibrat, dar Fetisleam s-a impus la final cu 7-6, 4-6, 6-1.

„A fost mai dificil în finală, mai ales că este primul turneu important pe care-l joc la Constanţa, cu familia în tribune, dar mă bucur că am câştigat. Visul meu este să încep să joc la turneele ITF, să fiu prezent la turnee de Grand Slam de juniori şi să ajung în circuitul ATP peste câţiva ani, însă drumul este lung şi greu. Tenismanul meu favorit este Rafael Nadal”, a mărturisit proaspătul câştigător. „A fost un turneu bun, chiar dacă Edris nu a jucat la cel mai înalt nivel al său. S-a văzut tensiunea faptului că a trebuit să-şi apere titlul acasă, la Constanţa, în special în finală. A făcut destule greşeli neforţate, nici serviciul nu a mers foarte bine, dar a dat dovadă de o pregătire fizică excelentă în setul decisiv. În plus, s-a văzut că moralul este atuul său principal. Domină clar la categoria sa de vârstă, unde este campion de iarnă, de vară, dar şi la dublu”, a spus antrenorul Dorin Ochiuleţ. „Faptul că Federaţia Română de Tenis ne-a dat acest turneu în organizare este o recunoaştere a clubului nostru, dar şi a ceea ce facem în tenisul românesc. A fost un turneu frumos, mai ales că am avut şi un constănţean printre câştigători”, a declarat Marian Sandu, directorul Tenis Club Idu Mamaia.

În finala fetelor, desfăşurată sâmbătă, Ioana Gună (CS Kofe), cap de serie nr. 2, a depăşit-o pe Andreea Roşca (Politehnica Bucureşti), cap de serie nr. 1, cu 6-3, 6-2.