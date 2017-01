Fetiţa bătută de mamă nu va fi instituţionalizată

Ancheta socială demarată de asistenţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC) în cazul fetiţei de 13 ani, bătută cu făcăleţul de mamă, a fost finalizată ieri. „În urma discuţiilor purtate cu vecinii, cu poliţiştii şi cu cadrele didactice de la şcoala la care minora învaţă, s-a stabilit că acest incident a fost unul izolat. În plus, femeia munceşte foarte mult pentru întreţinerea familiei. Nu se impune luarea unei măsuri de protecţie pentru fiică”, a declarat Mihaela Ristea, purtătorul de cuvînt al DGASPC Constanţa. Aceasta a adăugat că atît mama, cît şi fiica vor fi incluse într-un program de consiliere psihologică pentru rezolvarea problemelor care există între ele. Reamintim că luni după-amiază, Andreea Elena Popa, de 13 ani a ajuns în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, după ce mama ei şi-a pierdut controlul şi a luat-o la bătaie. Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie spun că Niculina Popa s-a supărat pe fiica ei, pe motiv că aceasta nu o ajuta la curăţenie. Enervată peste măsură, femeia, care mai are acasă trei copii, s-a gîndit că fata merită să fie pedepsită, pentru că nu o ascultă. Furioasă, ea s-a dus în bucătărie, a pus mîna pe un făcăleţ şi, fără să stea pe gînduri, a început să-şi lovească fiica în cap şi în spate. După ce s-a calmat, Niculina Popa a trimis-o pe fată la şcoală, acolo unde una dintre profesoare a văzut că eleva are o rană în frunte şi a întrebat-o ce i s-a întîmplat. Cînd a aflat că fetiţa fusese bătută de propria mamă, cadrul didactic a anunţat-o pe directoarea şcolii, care a apelat linia unică 112 pentru a chema o ambulanţă. Fetiţa a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată în Clinica de Chirurgie Pediatrică. Mama fetiţei susţine că este nevinovată şi spune că fiica ei ar fi căzut în timp ce se juca. Andreea Elena Popa urmează să fie externată astăzi din unitatea sanitară.