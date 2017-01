Fetiţă cu dizabilităţi psihice, victima unui viol

Procurorii constănţeni au propus, ieri, instanţei arestarea preventivă a lui Ion Bojin, de 21 ani, din Dumbrăveni, sub acuzaţia de viol. Potrivit anchetatorilor, la începutul lunii iunie, Maria Ştefancu, de 47 ani, a reclamat la Postul de Poliţie Dumbrăveni, că nepoata sa de doar 12 ani, şi care are probleme psihice, a fost victima unui viol. „Pe 30 mai 2007, nepoţica mea se juca împreună cu mai mulţi copii pe o uliţă din Dumbrăveni. Copiii au vrut să mănînce cireşe şi au intrat în curtea lui Bojin, care are mai mulţi pomi fructiferi. Bărbatul i-a alungat, dar a oprit-o pe nepoata mea şi pe un băiat cam de aceeaşi vîrstă cu ea. Pe puşti l-a trimis să-i cumpere bere, iar pe fată a forţat-o să intre la el în casă. Copila mi-a spus că i-a dat să bea bere, după care a împins-o pe un pat şi şi-a bătut joc de ea în mai multe rînduri. În acea seară, micuţa a venit acasă şi s-a culcat, fără să-mi spună nimic din cele întîmplate. Două zile mai tîrziu, am fost vizitată de mama lui Bojin, care mi-a spus că a văzut cumplita faptă, însă nu a putut face nimic, deoarece fiul său a ameninţat-o cu bătaia. Mi-am întrebat nepoata de ce nu mi-a spus ce a păţit şi a zis că-i este frică de violator, pentru că acesta a ameninţat-o cu moartea”, a spus Maria Ştefancu, bunica şi tutorele victimei. Poliţiştii spun că mama fetiţei are şi ea probleme psihice, motiv pentru care de creşterea copiilor săi, două fete şi un băiat, se ocupă Maria Ştefancu, bunica micuţilor. Mama lui Bojin le-a declarat procurorilor că, în noaptea în care a fost comis violul, a încercat să o scape pe fetiţă din mîinile fiului său, dar acesta a ameninţat-o că-i va crăpa capul cu toporul. Copila a fost supusă unui examen medico-legal, iar din raportul eliberat de Serviciul de Medicină Legală Constanţa reiese că „minora prezintă o deflorare ce poate data din din noaptea de 30 spre 31 mai 2007”. Poliţiştii spun că, după ce a batjocorit-o pe copilă, Ion Bojin a dispărut de la domiciliu, fiind depistat şi reţinut, luni, în locuinţa unui amic din Dumbrăveni, moment în care a şi fost reţinut pe bază de ordonanţă. În timpul audierilor, Bojin nu a recunoscut că ar fi violat-o pe copilă. Oamenii legii spun că, în urmă cu patru ani, el a fost condamnat la un an închisoare cu suspendare pentru comiterea infracţiunii de furt, iar în prezent, este cercetat în alte patru dosare pentru infracţiuni similare.

Potrivit poliţiştilor din Dumbrăveni, cu doar două luni înaintea violului, bunica victimei a mai depus o plîngere, în care reclama agresarea sexuală a nepoatei sale. La acea dată, femeia a spus că Ilie Uţupan, de 15 ani, a ademenit-o pe fată în curtea casei sale, unde ar fi mîngîiat-o în zona genitală şi a încercat să întreţină relaţii sexuale cu ea. Poliţiştii nu au putut dovedi atunci că fetiţa a fost victima unei tentative de viol.