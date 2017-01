Fetiţa de 5 ani internată în comă în spital cântărind 5 kilograme, luată în plasament de un medic

Fetiţa de cinci ani, din localitatea vasluiană Soleşti, internată în comă în spital, în urmă cu un an, şi cântărind doar cinci kilograme, a fost luată în plasament familial de către un medic de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria” Iaşi, după ce copila şi-a revenit, cântărind în prezent 17 kilograme. Un medic de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria” Iaşi a primit-o în plasament de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui pe fetiţa de cinci ani, din localitatea vasluiană Soleşti, care, în urmă cu un an, a ajuns în comă la spital, cu o greutate de doar cinci kilograme. Intrată într-un program de recuperare stabilit de către medicii ieşeni, copila a reuşit să-şi revină în mod miraculos, după cum spun specialiştii, şi, în cele 11 luni în care a stat internată, a ajuns să cântărească 17 kilograme, fiind declarată clinic sănătoasă. În aceste condiţii, reprezentanţii DGASPC Vaslui au permis copilului să părăsească unitatea medicală, fiind dat spre creştere şi îngrijire medicului ieşean, al cărui nume nu a fost făcut public. "Aflat sub monitorizarea noastră, fetiţa a fost încredinţată în plasament familial unui medic din Iaşi. În prezent, se fac procedurile ca respectivul copil să treacă în evidenţele DGASPC Iaşi, acolo unde asistentul maternal îşi are domiciliul, urmând a fi stabilit un manager de caz din instituţia ieşeană", a declarat, astăzi, purtătorul de cuvânt al DGASPC Vaslui, Irina Cîmpeanu. Fetiţa de cinci ani a fost dusă de către mama sa în comă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu numeroase traumatisme. După ce au reuşit să o stabilizeze, medicii au anunţat atât Poliţia, cât şi pe reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui, în condiţiile în care copila cântărea doar cinci kilograme la vârsta de patru ani, greutate pe care o are, în mod normal, un bebeluş la maxim trei luni. Copila mai are cinci fraţi, cu vârste cuprinse între trei şi 11 ani, mama copilei refuzând să se interneze în spital, alături de fiica sa, ca însoţitor. Toţi copiii au fost scoşi din familie de către reprezentanţii DGASPC Vaslui din cauza condiţiilor inumane în care erau crescuţi, fiind daţi în plasament familial.