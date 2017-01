Fetiţa de patru ani, găsită pe calea ferată

“CREDEAM CĂ E MOARTĂ”. Fetiţa de patru ani care a dispărut vineri dimineaţă a fost găsită luni noaptea, în jurul orei 21.00, la 1,5 km depărtare de Gara din Medgidia, în triajul dinspre Castelu. Ea a fost zărită de un mecanic de locomotivă, Sandu Pascal, care a anunţat imediat autorităţile. “Mecanicul locomotivei unui tren de marfă privat care a plecat din gara Medgidia către Romcim a anunţat prin staţie că a văzut o fetiţă, pe şinele de cale ferată. Din fericire, mecanicul a văzut-o la timp, pentru că altfel ar fi fost spulberată de locomotivă. A oprit, a luat fetiţa şi i-a anunţat pe colegii de la Transporturi Feroviare. Iniţial nu am ştiut dacă este vorba de aceeaşi fată dispărută de câteva zile la Medgidia”, a declarat Florin Neagu, şef de tură la revizia vagoane Medgidia. O ambulanţă a transportat-o pe Elena Paulina Vişan la Spitalul Municipal Medgidia. Anunţată de poliţişti, mama fetiţei însoţită de rude a ajuns într-un suflet la spital. „Sunt foarte bucuroasă că am găsit-o. Nu mai speram să fie în viaţă. Când am aflat, nu mi-a venit să cred, pentru că eu mă gândeam că e moartă. Nu am apucat să vorbesc prea mult cu ea deoarece este slăbită, însă mi-a spus că e puţin supărată pe mine, dar nu mi-a spus şi motivul. Aştept să îşi mai revină şi să ne spună unde a fost în aceste patru zile şi ce a făcut”, a declarat Rodica Vişan, mama fetei.

DESHIDRATATĂ. Cadrele medicale din Medgidia au declarat că fetiţa este în afara oricărui pericol, cu toate că nu a mâncat şi nu a băut apă în aceste zile, şi nu prezintă urme de violenţă la nivelul corpului. Luni noaptea, Elena Paulina Vişan a fost transferată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde va rămâne internată pentru o serie de analize amănunţite. „Fetiţa este internată în Clinica de Pediatrie, iar în urma tratamentului administrat, evoluţia ei este favorabilă. Probabil că în câteva zile va fi externată”, a declarat dr Cătălin Grasa, directorul medical al SCJU Constanţa. Poliţiştii din Medgidia continuă cercetările în acest caz pentru a putea stabili cu exactitate împrejurările exacte în care fetiţa a dispărut. „Noi vom continua cercetările pentru a stabili unde şi-a petrecut minora aceste patru zile şi împrejurările în care a dispărut de acasă. Vom încerca să facem şi o reconstituire a drumului împreună cu fetiţa, după ce aceasta îşi va reveni”, a declarat cms. şef Vasile Dogaru, şeful Poliţiei Municipiului Medgidia.

ANCHETĂ DGASPC. Ieri, o echipă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa a efectuat un control la locuinţa mătuşii fetiţei. „Am fost solicitaţi de poliţie, iar în urma controlului efectuat am stabilit că mama fetiţei venea în fiecare vară la sora ei, pentru cules de fructe. Fetiţa este din Iaşi, iar tatăl a rămas să-i îngrijească pe ceilalţi trei copii ai familiei. Am discutat cu colegii noştri de la DGASPC Iaşi, care vor efectua şi ei o anchetă la locuinţa tatălui”, a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC Constanţa.

• PATRU ZILE DE CHIN • Amintim că, vineri dimineaţă, în jurul orei 09.00, mătuşa fetei a constatat dispariţia copilului. Elena Paulina Vişan este din Răduleşti, judeţul Iaşi, şi venise la mătuşa din Medgidia, însoţită de mama ei. Potrivit anchetatorilor, mama fetiţei se angajase la o fermă pomicolă din zonă. Pentru că nu era obişnuită să stea separată de mamă, micuţa plângea ore în şir după ce femeia pleca dimineaţa la serviciu. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi vinerea trecută, când, în momentul în care a sesizat dispariţia mamei sale, fetiţa a început să plângă, ea fiind calmată de mătuşă. Aceasta le-a declarat anchetatorilor că s-a jucat cu nepoata ei în curtea casei şi apoi au intrat în casă, unde s-au culcat. Când s-a trezit, mătuşa a observat că fetiţa nu este nicăieri. Ea şi-a alertat sora şi, împreună cu alţi membri ai familiei, au căutat-o până în jurul orei 15.00, când s-au hotărât să reclame dispariţia la poliţie. După ce au fost anunţaţi, poliţiştii împreună cu jandarmii, firmele de pază şi protecţie din localitate, dar şi cu membrii familiei au „periat” în fiecare zi străzile oraşului, dar nu au avut niciun indiciu despre micuţă. Poza fetiţei fusese afişată în societăţile comerciale, pe stâlpii din oraş, în maxi-taxi, în parcuri, în baruri etc.