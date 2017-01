Fetiţă de trei ani, salvată de sub un imobil prăbuşit

O fetiţă de trei ani a supravieţuit prăbuşirii unor clădiri, în estul Chinei, fiind găsită în viaţă miercuri în braţele părinţilor morţi, anunţă presa chineză, citată de cotidianul USA Today.

Fetiţa a fost găsită sub ruinele unei clădiri la 14 ore după prăbuşire, în oraşul chinez Wenzhou. Douăzeci şi două de persoane au murit în accident, iar şase au supravieţuit.

Fetiţa a fost găsită în braţele tatălui ei, care a decedat în urma prăbuşirii imobilului. Potrivit Televiziunii publice chineze, CCTV, copilul are doar răni minore.

"Prima dată am găsit un tânăr decedat. Apoi, am scos cadavrul soţiei acestuia şi sub corpurile lor am găsit fetiţa", a declarat un pompier, Sun Jing, citat de CCTV.

"Corpurile părinţilor erau cu feţele în jos, iar fetiţa era sub ei, cu faţa în sus", a precizat el.

Autorităţile chineze încearcă să afle cauzele prăbuşirii a patru blocuri de locuinţe. Conform unor surse, clădirile au avut probleme de construcţie.