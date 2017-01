Fetiţă de trei luni, abandonată într-o tufă

Un constănţean, care se întorcea, marţi seară, de la serviciu, a rămas surprins, cînd, ajuns în faţa blocului în care locuieşte, situat în apropierea complexului Dobrogea, din cartierul ICIL, a auzit scîncetele unui copil. Bărbatul s-a apropiat de gardul viu care împrejmuieşte blocul şi nu mică i-a fost mirarea, cînd a găsit ascuns, în frunzăriş, un bebeluş. El a cerut ajutorul poliţiştilor, care ajunşi la faţa locului au constatat că era vorba despre o fetiţă de cîteva luni, îmbrăcată cu o bluziţă portocalie şi o pereche de pantalonaşi albaştri, înfăşurată într-un scutec. Încrucît locatarii blocului le-au povestit oamenilor legii că au observat, cu cîteva ore mai devreme mai multe persoane de etnie rromă, care trecuseră prin faţa blocului, printre care se află şi o tînără cu un copil în braţe, pe baza descrierilor poliţiştii au demarat o anchetă pentru găsirea acestora şi în scurt timp, au reuşit să o identifice pe Georgeta Şerban, de 36 de ani, care a recunoscut că micuţa, găsită în zona Icil, este nepoata ei. Aceasta le-a spus oamenilor legii că fiica ei, Scumpiţa Mădălina Şerban, de 16 ani, locuia împreună cu bebeluşul, în vîrstă de 3 luni, pe nume Marimar Crizanta, în gazdă în cartierul Palazu Mare. Potrivit poliţiştilor, femeia bănuieşte că fiica ei şi-a abandonat copilul pentru că ar fi fost obligată să se mute. Fetiţa a fost dusă la spital, unde a rămas internată în Secţia de Pediatrie. Potrivit cadrelor medicale, micuţa nu are probleme de sănătate şi a fost bine îngrijită pînă în prezent. Poliţiştii spun că deşi i s-a oferit posibilitatea să ia copila, bunica acesteia a refuzat, spunînd că nu are unde să o ţină. Scumpiţa Mădălina Şerban, mama fetiţei este dispărută, oamenii legii aflînd că aceasta ar fi fugit cu iubitul său, un tînăr de 17 ani. Poliţiştii continuă cercetările în vederea găsirii părinţilor fetiţei, pînă atunci aceasta urmînd să rămînă în grija asistenţilor sociali ai Direcţiei pentru Protecţia Copilului. Acesta este al doilea caz de abandon în numai o săptămînă. Reamintim că marţea trecută, două fetiţe de 3 şi respectiv 1 an au fost găsite abandonate pe scările bisericii din cartierul Km. 4-5. Deşi oamenii legii au reuşit să o identifice pe mama fetiţelor ca fiind Mariana Creţu, ea nu a fost găsită pînă în prezent.