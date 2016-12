Fetiţa maltratată de tată va fi consiliată psihologic

După ani de chin în care a îndurat bătăile tatălui, copila de zece ani care a fugit de acasă şi a ajuns la bunica ei, din Rasova, ar putea fi încadrată într-un program de consiliere psihologică. După ultima bătaie, pe 27 septembrie, Andreea Maria a scăpat din infern după ce a decis să fugă de la locuinţa din Valu lui Traian, unde stătea cu tatăl ei şi concubina acestuia. A dormit sub un pod, a stat nemâncată până a fost găsită de poliţişti. Cazul micuţei a intrat în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, dar şi a procurorilor. Asistenţii sociali de la Primăria Rasova au demarat o anchetă şi încearcă să dea de mama fetiţei, care a plecat de acasă când Andreea avea doi ani. „Facem demersuri şi o sprijinim pe bunica paternă pentru a putea obţine certificatul de naştere. Vom face o adresă către mama fetiţei, pentru a veni la Constanţa să o declare pe fiica ei, pentru că trebuie să intre în legalitate. Am discutat cu fata şi nu mai este atât de crispată şi de afectată. S-a mai liniştit şi s-a integrat, avându-i şi pe verişori în jurul ei. Noi am luat ca măsură plasamentul în urgenţă la bunică, deoarece acolo îi este cel mai bine. Din punct de vedere al traumei, ne-am gândit şi vom propune să facă câteva şedinţe de consiliere, deoarece ar putea rămâne cu sechele”, a declarat Gina Neagu, asistent social la Primăria Rasova. Andreea Maria le-a spus asistenţilor că nu mai doreşte să se întoarcă la tatăl ei. „Mi-ar plăcea să rămân la ea, pentru că are grijă de mine şi mă iubeşte. La el nu vreau să mă mai întorc pentru că mă bate. Pe sora mea vitregă o iubeşte şi nu o bate niciodată”, a povestit, cu lacrimi în ochi, Andreea Maria.