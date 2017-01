Fetiţă mîncată de cîini

Sîmbătă seara, la ora 22.20, o femeie pe nume Alina Ţigănuş a apelat numărul unic de urgenţă 112, pentru a anunţa că nu-şi găseşte copilul, plecat la joacă, în apropierea casei, de fapt, un fost canton CFR, unde locuieşte fără forme legale. Disperată, femeia a spus că fetiţa sa, Veronica Ţigănuş, în vîrstă de şase anişori, care a plecat să se joace cu păpuşile pe maidanul de lîngă fostul sanatoriu de boli venerice din Agigea, la cîteva sute de metri de canton, nu s-a mai întors acasă. Deşi a căutat-o cîteva ore, împreună cu un vecin şi, ulterior, cu concubinul său, Daniel Horhotă, întors de la serviciu, femeia spunea că nu şi-a găsit copilul. Părinţii fetei au cerut sprijinul oamenilor legii după ce soarele apusese şi şansele de a o găsi pe micuţă pe întuneric erau din ce în ce mai mici. La apelul sfîşietor al Alinei Ţigănuş, în vîrstă de 29 de ani, care nu mai are alţi copii, în zona de lîngă fostul sanatoriu din Agigea s-au deplasat lucrători ai Secţiei 5 Poliţie şi poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa. Oamenii legii au căutat-o şi ei pe micuţă şi, după aproape jumătate de oră, au găsit-o. Din nefericire, fetiţa nu se mai afla în viaţă. Trupul său era plin de răni provocate de muşcături. Avea numeroase plăgi muşcate pe gît şi pe faţă, fiind, de fapt, desfigurată, iar părul din cap şi hăinuţele erau sfîşiate cu bestialitate. Alina Ţigănuş şi-a identificat copilul după haine şi jucăriile din jurul trupului neînsufleţit. Din primele cercetări, poliţiştii au concluzionat că Veronica nu a fost victima vreunui atac uman, pierzîndu-şi viaţa în chinuri groaznice, în colţii unor animale, posibil cîini, ipoteză întărită şi de rezultatul necropsiei efectuate duminică dimineaţă. Potrivit raportului medico-legal, moartea a fost violentă, cauzată atît de pierderile de sînge, în special în urma rănilor de la nivelul gîtului, cît şi de celelalte plăgi muşcate de pe tot corpul. Moartea fetiţei a stîrnit o adevărată revoltă în rîndul vecinilor Alinei Ţigănuş (Lîngă fostul sanatoriu din Agigea locuiesc în jur de 10 familii). Oamenii spun că, de cîţiva ani, sînt terorizaţi de haitele de cîini care îşi fac apariţia în apropierea locuinţelor lor, situate la mică distanţă de Poarta 9 de acces în Portul Constanţa-Sud Agigea, numai după lăsarea întunericului, mîncîndu-le animalele şi atacîndu-i. În zonă îşi fac veacul şi turme de oi, păzite de ciobani şi cîiini acestora, însă locuitorii nu cred că aceste animale sînt de vină pentru moartea fetiţei. În schimb, ei indică drept principali suspecţi nişte cîini fără stăpîn, care, noaptea, ajung de pe cîmp, dar şi cinci cîini, deosebit de agresivi, care, după spusele lor, sînt stabiliţi pe o proprietate privată, dar care sînt lăsaţi liberi pe cîmpul de lîngă casele lor. “Fetiţa a fost omorîtă de cîinii care cred că aparţin unui anume Unciuleanu. Din păcate, acest caz nu este singurul eveniment nefericit. În urmă cu ceva vreme, aceşti cîini mi-au omorît un viţel de 200 de kg şi două oi. Am depus plîngere la poliţie, dar pînă acum nu s-a rezolvat nimic. Mai mult, tot pe acest teren, o femeie şi-a pierdut viaţa, în urmă cu patru ani, fiind mîncată tot de cîini. E strigător la cer ceea ce se întîmplă. Cîinii sînt hrăniţi în fiecare seară de o persoană care aduce mîncare cu o Dacie Papuc de culoare albă“, a declarat Jean Ieşeanu, un vecin al părinţilor fetei. Afirmaţiile lui sînt susţinute şi de alţi trei vecini. Contactat telefonic, Jorj Unciuleanu, fost director al Administraţiei Portului, indicat de vecinii părinţilor fetei ucise drept stăpînul cîinilor ucigaşi, a declarat că nu are decît un cîine, pe care îl ţine păzit în curtea casei sale, situată tot în Agigea, dar într-o altă zonă, despărţită de cea în care s-a petrecut tragicul eveniment de Canalul Dunăre - Marea Neagră. În ce priveşte cîinii fără stăpîn pomeniţi de locuitorii de lîngă fostul sanatoriu, aceştia cad în responsabilitatea Primăriei Agigea, după cum a declarat consilierul local din comună, Cristian Cîrjaliu. “Terenul unde a murit fetiţa aparţine comunei Agigea şi a fost obiectul unui litigiu între Primăriile Agigea şi Constanţa. În urma procesului pe care l-a iniţiat, trerenul a fost cîştigat în instanţă de Agigea, numai că actualul primar Ion Ioniţă nu a catadicsit să se îngrijească de acest teren şi să strîngă cîinii care îşi fac veacul prin zonă. Primarul Ioniţă nu le-a acordat nici oamenilor de acolo atenţia necesară pentru a le rezolva problemele. Iată unde poate duce nepăsarea actualei conduceri a Primăriei faţă de problemele comunităţii“, a declarat Cristian Cîrjaliu. În altă ordine de idei, nici părinţii fetei nu pot fi absolviţi de vină, pentru faptul că şi-au lăsat copilul nesupravegheat, cu atît mai mult cu cît ştiau despre apariţiile cîinilor agresivi în zonă. Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor exacte în care s-a produs tragica moarte a fetiţei de şase anişori.