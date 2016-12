Fiat a pus ochii pe Opel… gratis

Grupul italian Fiat vrea să relanseze discuţiile cu General Motors (GM) pentru preluarea producătorului german Opel, proces pe care şeful Fiat îl vizează fără costuri, dacă GM este dispus să vândă. Planul directorului general al Fiat, Sergio Marchionne, ar fi să preia Opel la costuri zero. Propunerea nu a fost prezentată formal grupului american GM, dar surse din cadrul Fiat susţin că Sergio Marchionne are conversaţii frecvente cu directorul general al GM, Dan Akerson. Producătorul italian ar putea prezenta o ofertă pentru Opel doar dacă alianţa dintre GM şi Peugeot ar fi dizolvată. Fiat a înaintat şi în 2009 o propunere de achiziţie a Opel. Compania Opel are un impact negativ asupra rezultatelor GM, iar unii analişti au afirmat că renunţarea la aceste operaţiuni ar fi cea mai bună opţiune. ”Planul lui Sergio Marchione este de a pune mâna pe Opel gratis, nu ca în cazul Chrysler sau a ofertei pentru Opel din 2009”, a titrat publicaţia italiană ”Il Sole 24 Ore”. Fiat a achiziţionat o participaţie la Chrysler în anul 2009, în schimbul tehnologiei pentru construcţia de maşini din clasa mică şi a expertizei de management.