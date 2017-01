Fiat mizează pe modele premium

Grupul italian Fiat pregăteşte investiţii de nouă miliarde euro în următorii trei ani, în principal pentru dezvoltarea de noi modele premium, cu scopul de a reveni pe profit în Europa, după mai mulţi ani de pierderi, şi de a revigora activitatea la fabricile din Italia. Pe lângă consolidarea mărcilor Maserati şi Alfa Romeo cu noi modele "Made in Italy", grupul va reorienta marca Fiat spre variante ale automobilelor 500 şi Panda, renunţând la modele care au avut succes în trecut. ”Reprezintă o decizie curajoasă, istorică, prin care se va renunţa la rădăcini. Continuarea cu modelele cool 500 şi Alfa Romeo, care au o marjă ridicată de profit, este singura strategie care poate asigura că producţia auto din Italia va continua”, a comentat Roberto Verganti, profesor de management la universitatea Politehnica din Milano.

Livrările Fiat în Europa au fost anul trecut cu 47% sub nivelul din 2009, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Cota de piaţă a grupului în Europa a coborât la 6,2% în acest an, faţă de 9,3% în 2009. Fiat a înregistrat în ultimii trei ani pierderi operaţionale de aproape două miliarde euro în Europa, din care 304 milioane euro în primele nouă luni ale acestui an. Directorul general al Fiat, Sergio Marchionne, vrea să aducă grupul pe profit în Europa după mai mulţi ani de pierderi, pe fondul crizei financiare şi stagnării economiei. Compania a anunţat anterior că intenţionează să dezvolte, până în anul 2016, aproximativ 20 de noi modele destinate Europei. Astfel, compania vrea să focuseze producţia din Italia pe modele de lux, potrivit surselor citate. Fiat este, de asemenea, cel mai mare acţionar al Chrysler şi vizează preluarea integrală a grupului american.

Anul viitor vor fi lansate noi modele Fiat 500 şi Jeep, precum şi o variantă decapotabilă a automobilului sport Alfa Romeo 4C. Toate aceste modele vor fi produse în Italia. Noul sedan Alfa Romeo Giulia, destinat în principal pieţelor din afara Europei, va fi produs de asemenea în Italia. Fiat Punto va fi înlocuit de o versiune cu cinci uşi a modelului 500, care va fi produsă în Polonia pentru a limita costurile şi a maximiza marjele de profit, au continuat sursele citate. Salariile angajaţilor din sectorul auto sunt de aproximativ patru ori mai mici în Polonia decât în Italia. Reprezentanţii Fiat au refuzat să comenteze asupra strategiei companiei.

Acţiunile Fiat au deschis ieri pe bursa de la Milano în urcare cu 1%, la 5,49 euro, afişând un avans de 44% de la începutul acestui an. Grupul italian are o valoare de piaţă de 6,84 miliarde euro. Declinul Fiat odată cu restrângerea pieţei auto europene se vede cel ma bine la fabrica Mirafiori, cea mai mare a grupului, situată în apropierea sediului companiei din Torino. Uzina reprezintă un simbol al industrializării Italiei după cel de-al Doilea Război Mondial şi a avut până la 50.000 de angajaţi în perioada de apogeu, în anii '70, când producea peste 600.000 de automobile pe an. În prezent, fabrica are doar 5.500 de angajaţi, care lucrează numai câteva zile pe lună, parcarea uzinei fiind, de obicei, pustie. În primele zece luni din 2013, fabrica de la Mirafiori a produs mai puţin de 20.000 de maşini, potrivit datelor sindicatului Fim Cisl. În acest an, Fiat a trimis în şomaj tehnic o mare parte din cei 30.700 de angajaţi de la uzinele din Italia, majoritatea neavând de lucru timp de cel puţin cinci luni, potrivit sindicatului.

Noua strategie a Fiat, aşa cum a fost descrisă de sursele citate de Bloomberg, aminteşte de ascensiunea producătorilor auto germani. Mercedes, BMW şi Volkswagen, care deţine şi mărcile Audi şi Porsche, s-au afirmat prin modele premium, cu preţuri mari, produse pe plan local pentru export, pentru a acoperi salariile ridicate din Germania.