Ficatul și rinichii unei constănțence au salvat trei vieți

Trei români au primit ieri o nouă șansă la viață, după ce familia unei constănțence aflate în moarte cerebrală a decis ca aceasta să salveze alte vieți. După două zile în care medicii Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța au încercat să îi salveze viața femeii de 46 de ani care a ajuns la spital în comă, supunând-o pe aceasta la nenumărate teste, doctorii au declarat-o pe pacientă în moarte cerebrală. Familia constănțencei a acceptat propunerea coordonatorului programului pentru donarea de organe pentru transplant din SCJU, medicul Marius Prăzaru, de a contribui la salvarea altor vieți prin donarea ficatului și a rinichilor pacientei. ”Aseară (luni, 23 februarie - n.r.) a avut loc prima prelevare de organe din acest an. Este un lucru absolut meritoriu pentru SCJU și am primit felicitări din partea Centrului Național pentru Transplant pentru că există mulți pacienți în așteptare”, a anunțat managerul spitalului, dr. Dănuț Căpățînă. Cum în România practica donării de organe nu este încă acceptată de toată lumea, lista pacienților în așteptarea organelor care le pot salva viața este lungă. ”Operația a fost realizată de două echipe de chirurgi - patru medici și doi asistenți - de la Spitalul Fundeni. Operația a început la ora 24.00 și s-a încheiat la 5 dimineața. Trei pacienți de la Spitalul Fundeni vor beneficia de organele prelevate de medici la Constanța”, a spus medicul Prăzaru.

TRANSPLANTURILE, EFECTUATE LA BUCUREȘTI Managerul SCJU a precizat că transplanturile se realizează la Spitalul Fundeni, unde este Institutul Național de Transplant și unde există o echipă cu experiență și dotările necesare pentru a efectua cu succes astfel de intervenții chirurgicale. ”Vreau să le mulțumesc aparținătorilor, pentru că, evident, este o decizie greu de luat. Noi încurajăm lucrul acesta pentru că, iată, un astfel de gest salvează trei vieți. Dincolo de toate considerentele sociale, religioase, etnice, acest gest ar trebui să fie un lucru normal. Cei care trebuie să ia o astfel de decizie ar trebui să înțeleagă că prin gestul lor pot salva viața unui copil sau a unui tânăr”, a precizat dr. Căpățînă. Medicii spun că misiunea de a convinge familiile să accepte prelevarea de organe de la cel pe care l-au pierdut este una dificilă, mai ales că pacientul este menținut în viață de către aparate, așa că este greu de acceptat că acesta nu mai are șanse să trăiască. Medicii spun că, în urma unei prelevări complete de organe și țesuturi, un pacient poate salva viețile altor 110 persoane.

Numărul prelevărilor de organe, în creștere în România

La nivel național, programul de prelevare a fost extins, în prezent existând 54 de spitale care au centre. La Constanța, în 2013, primul an în care județul a devenit centru de prelevare, au avut loc două astfel de operaţiuni, din totalul de 10 morți cerebrale declarate de medici. În 2014, din nouă pacienți diagnosticați cu moarte cerebrală, au fost făcute trei prelevări, iar în acest an, cazul de luni este prima donare de organe ce are loc la Constanța. La nivel național, numărul de prelevări a crescut simțitor de la un an la altul, spun medicii constănțeni.