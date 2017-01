Fidel Castro nu are încredere în americani, dar se bucură de apropierea Cubei de SUA

Fostul preşedinte cubanez Fidel Castro, în vârstă de 88 de ani, a rupt tăcerea, luni, după mai multe luni, recunoscând într-o scrisoare că nu are încredere în SUA, dar că nu respinge totuşi apropierea recentă de Washington. Aceste afirmaţii vin să ridice misterul asupra viziunii sale de normalizare a relaţiilor cu inamicul american, pe care Fidel Castro nu a încetat să îl critice timp de decenii. Această scrisoare este dezvăluită într-un moment în care starea de sănătate a liderului cubanez, care nu a mai apărut în public de un an, face obiectul a numeroase zvonuri. Tăcerea sa în momentul anunţării dezgheţării relaţiilor cu SUA, la 17 decembrie, apoi revenirea în ţară a agenţilor cubanezi eliberaţi de Washington au alimentat aceste speculaţii, apărute în principal în ziare şi pe site-uri de internet ale unor cubanezi expatriaţi. În această scrisoare adresată unei federaţii studenţeşti, părintele revoluţiei cubaneze - care i-a cedat puterea fratelui său Raul începând din 2006, din motive de sănătate - nu a comentat zvonurile, dar a ţinut să îşi exprime sprijinul faţă de politica succesorului său faţă de Washington. Publicarea scrisorii are loc la patru zile după primele discuţii oficiale la nivel înalt dintre cele două ţări de mai multe decenii, care au deschis calea restabilirii relaţiilor diplomatice întrerupte în 1961 între cele două ţări.

Ultima ieşire în public a lui Fidel Castro datează de peste un an. La 8 ianuarie 2014, el a mers la inaugurarea galeriei unui prieten vechi. Această scurtă apariţie a fost ultima ocazie în care au fost difuzate public imagini cu El Comandante. El a apărut încovoiat şi cu dificultăţi de deplasare, sprijinindu-se de un baston şi de braţul medicului său personal. De atunci, imaginile cu părintele revoluţiei cubaneze au fost foarte rare.