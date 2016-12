Fidel Castro ştia de asasinarea lui JF Kennedy

UN ASASINAT CELEBRU Liderul revoluţiei cubaneze, Fidel Castro, a fost unul dintre cei mai longevivi conducători comunişti, în ciuda repetatelor încercări ale autorităţilor americane de a-l înlătura sau anihila. Destinul liderului de la Havana suscită în continuare fascinaţie iar pentru memoriile sale nu există mare editură care să nu se agite pentru a i le publica. Până la confesiuni oficiale, frânturi de adevăr ies la iveală şi atrag atenţia opiniei publice mondiale. De această dată, Brian Latell, fost ofiţer CIA, a scris o carte ce urmează să fie publicată luna viitoare, conţinând o serie de informaţii până nu demult clasificate ca secret de stat. Potrivit acestora, Fidel Castro cunoştea intenţiile lui Lee Harvey Oswald de a-l asasina pe fostul preşedinte american John Fitzgerald Kennedy (JFK), dar nu a făcut nimic să îl împiedice. Întrebarea dacă Fidel Castro a fost implicat în asasinarea lui JFK este unul dintre cele mai rezistente mistere, care a alimentat teoriile conspiraţiei, timp de jumătate de secol. Oficial, ipoteza implicării dictatorului cubanez în uciderea celui mai temut adversar al său a fost eliminată. Ancheta asupra crimei lui Oswald, un simpatizant comunist, a conchis că acesta a acţionat singur. Însă ofiţerul CIA în retragere susţine că deţine dovada că Fidel Castro a ştiut că asasinatul urma să aibă loc, o acuzaţie care va realimenta speculaţiile, înainte de marcarea în 2013 a 50 de ani de la eveniment.

Brian Latell, care a studiat Cuba ca analist CIA, în anii \'60 şi a devenit şeful filialei Agenţiei pentru America Latină, afirmă în cartea sa ”Castro\'s Secrets - the CIA and Cuba\'s Intelligence Machine” că este sigur de faptul că Fidel Castro ştia. Latell, în prezent expert pentru Cuba la Universitatea Miami, a declarat că a descoperit informaţia în interviuri cu foşti ofiţeri de informaţii cubanezi, susţinută de documente declasificate ale Guvernului american. ”Nu spun că Fidel Castro a ordonat asasinarea, nu spun că Oswald s-a aflat sub controlul său. S-ar putea să fi fost dar nu susţin acest lucru, deoarece nu am putut să găsesc nicio dovadă în acest sens”, a declarat acesta. ”(Însă) tot ceea ce scriu este susţinut de documente şi surse oficiale. L-a vrut Fidel pe Kennedy mort? Da. Se temea de Kennedy. Şi ştia că Kennedy îl vâna. În mintea sa, Fidel probabil că acţiona pentru a se autoapăra”, adaugă Brian Latell.

O VIZITĂ MINORĂ Informaţia că Fidel Castro cunoştea promisiunea lui Oswald făcută în faţa unor oficiali ai ambasadei cubaneze de a-l ucide pe preşedintele Kennedy provine de la mai multe surse, inclusiv un fost informator FBI şi ”superspion” Jack Childs, care s-a infiltrat în nucleul din jurul dictatorului. Jack Childs a declarat că Fidel Castro i-a spus că Oswald a dat buzna în ambasadă, a cerut viză, iar când i-a fost refuzată, în drum spre ieşire a spus ”Am să-l omor pe Kennedy pentru asta”. Ulterior, Fidel Castro a declarat public că vizita lui Lee Harvey Oswald la ambasada Cubei a fost ”o chestiune minoră”.