Fiecare delfin are jucăria lui preferată

Noile vedete ale Delfinariului Constanţa, care vor încânta cât de curând privirile curioase ale publicului, dau semne că sunt din ce în ce mai pregătiţi să îşi primească publicul. Chen Chen, Ni Ni şi Pei Pei, delfinii care au străbătut un drum lung din Beijing până la Constanţa sunt, potrivit afirmaţiilor şefului secţiei Delfinariu din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN), Angelica Curlişcă, sănătoşi, vioi şi s-au acomodat bine cu noul bazin şi cu oamenii pe care îi văd zi de zi. Cu toate acestea, încă nu poate fi precizată o dată concretă la care vor începe spectacolele. „Delfinii se simt bine şi sperăm să îi prezentăm publicului cât mai curând, deşi pentru o adaptare ca la carte au nevoie de cel puţin 30 de zile. Încă nu suntem siguri, dar sperăm ca după 15 iunie să poate face măcar scurte demonstraţii. Poate nu vor dori să facă tot ce vrem noi, dar sperăm că vor face măcar ce vor ei“, a declarat Angelica Curlişcă, care a adăugat că pentru tot personalul secţiei Delfinariu este o plăcere să îi vadă că au început să se joace cu jucăriile lor preferate.

Jucăria preferată a lui Chen Chen, femela cea mai mare dintre cei trei, este mingea de baschet. Şi pentru că este cea mai mare, are şi dreptul de a fi şi cea mai pretenţioasă. Astfel că, la fel cum făcea şi la Beijing, Chen Chen se joacă singură fără a le permite partenerilor de joacă să se atingă de jucăria ei preferată. Dacă intenţionează vreunul dintre colegii de bazin măcar să se apropie de minge, fără a sta pe gânduri, Chen Chen bagă mingea sub pontonul de comandă, de unde de multe ori nici măcar ea nu o poate scoate. Aici intervine un dresor, care îi aruncă mingea şi distracţia e luată de la capăt. „Deocamdată i-am dat o minge albastră, care se pare că nu o prea încântă, dar vom încerca şi altă culoare. Pe de o parte acest lucru este un semn bun, pe de altă parte ne-ar face plăcere să îi vedem pe toţi trei jucându-se cu aceeaşi jucărie. Deocamdată delfinii, ca şi copiii, îşi iau fiecare jucăria preferată şi o ascund de ceilalţi“, a mai spus şeful secţiei Delfinariu. Cu siguranţă o zi lângă aceşti delfini nu poate fi niciodată plictisitoare.